Zo maken ze bergkaas uit Zuid-Tirol!

Ik ben gek op rauwmelkse bergkazen en een bezoek aan een traditionele kaasmakerij in Zuid-Tirol (Italië) sla ik dan ook niet af. We gaan langs bij Hofkäserei Learner, een kaasboerderij op 1360 meter hoogte, omgeven door weiden en bossen, met een prachtig panoramisch uitzicht op de Dolomieten. Vlak bij het dorp Deutschnofen dat in het Italiaans Nova Ponente wordt genoemd.

De kaasboerderij wordt sinds 2013 bestierd door Stafan Köhl (35) en zijn familie, maar werd ruim honderd jaar eerder in 1906 door zijn betovergrootmoeder gekocht. Sindsdien is het echt familiebedrijf.

Alleskunner

Stefan is een regelrechte alleskunner en verantwoordelijk voor de algehele productie en verkoop. Zijn vader werkt met de runderen, mams springt overal bij: ze helpt in de stal, werkt in de boerderijwinkel en regelt alles wat er in en om het huis moet gebeuren. Echtgenote Samantha helpt op kantoor en leidt groepen rond. Ook zijn twee broers dragen hun steentje bij. Het is allemaal fraai in beeld gebracht op foto’s die aan de muren van de kaaswinkel prijken.

„Het begint op de weide”, legt Stefan uit. „We voeren onze Südtiroler Grauvieh (grijze runderen, red.) alleen met vers gras of hooi. Het gras rond onze boerderij wordt drie keer per jaar gemaaid, als het weer het toelaat.”

Volgens de jonge kaasmaker hebben de ruim dertig koeien een groot voordeel. „Hoewel ze maar half zoveel melk produceren vergeleken met andere koeien, is die niet zo vet. Dat is gunstig voor de kwaliteit van de kaas omdat we de melk meteen kunnen gebruiken en niet eerst hoeven af te romen.”

De koeien worden dagelijks twee keer gemolken; de melk wordt binnen twee dagen tot kaas verwerkt. Daarna zou de kans te groot zijn dat de kwaliteit minder wordt.

Stefan legt uit hoe de kaas wordt gemaakt. „De melk wordt verwarmd en stremsel en melkzuurbacteriën worden toegevoegd zodat de melk gaat stremmen. Dat stremsel halen we uit de maag van kalveren. Hierdoor ontstaat een gelatineuze massa: de wrongel. Die wordt versneden met een zogenoemde kaasharp.”

„De korrels die ontstaan, bepalen de kaassoort; hoe kleiner de korrels, des te taaier het eindproduct. De korrels worden onder voortdurend roeren verhit totdat de wrongel steeds steviger wordt. Zodra de massa de gewenste sterkte heeft, wordt die in een mal gedaan en geperst. De wei loopt door de gaatjes weg. Dan krijgt de kaas een zoutbad, waarbij de kaas het zout opneemt en op deze manier wordt geconserveerd. Zo vormt ook de buitenkant en wordt de smaak intenser.”

Draaien

Stefan laat de ruimtes zien waar kazen van verschillende formaten in de zoutbaden liggen. De grootste wegen 50 kilo! Maar met bovengenoemd proces is het werk nog niet klaar. De kaas moet rijpen, waarbij ze wordt gepoetst en gedraaid. De eerste drie à vier weken gebeurt dit dagelijks, daarna eens per week. De kazen worden gemiddeld zeventig tot tachtig keer (!) gedraaid voordat ze de boerderij verlaten.

Stefan toont waar dit gebeurt. We lopen via een veertig meter lange tunnel naar de kelder, zo’n tien meter onder de grond. „We hebben de kelder speciaal laten aanleggen omdat het energie bespaart. De temperatuur is er het hele jaar door 8 graden Celsius, ideaal voor de rijping. Ook de luchtvochtigheid is hoog, te danken aan het ondergrondse zandsteen waar van nature water op zit.” Het glinsterende water is duidelijk zichtbaar op de zandstenen muren. Met een speciaal aangelegd ventilatiesysteem heeft de kaasmaker totale controle over de rijpingscondities.

„We hebben ook zonnepanelen waarmee we de energiekosten kunnen drukken. Die kosten zijn de laatste jaren alleen maar toegenomen.”

Na afloop proeven we op het terras, met uitzicht op de Dolomieten, vijf soorten kaas. Onder meer halfharde kazen met chilipeper, karwij, bieslook en de reguliere Deutschnofer bergkaas. Stuk voor stuk verrukkelijk, al word ik vooral verrast door de variant met bieslook.

Stefan lacht: „Ik ben blij dat we onze productie helemaal in eigen hand hebben. Het bewijs dat innovatie en puur natuur hand in hand kunnen gaan.”