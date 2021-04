Oproep: bent u bereid de hoofdprijs te betalen voor een vakantiehuisje?

Hoeveel duurder een huisje precies is, hangt van het type en de periode af, maar ook van de periode waarin geboekt wordt en hoelang het verblijf is. Een gezin met drie kinderen dat twee weken in een huisje op een vakantiepark wil zitten, kan al gauw rekenen op een prijs van meer dan 1000 euro.

Bent u bereid de hoofdprijs te betalen voor een vakantiehuisje of gaat u liever voor een alternatief? En wat is dat alternatief dan? Of boekt u hoe dan ook een vakantiehuisje? Misschien heeft u wel mazzel gehad en heeft u voor een mooie prijs een vakantiehuisje kunnen boeken.

Wij zijn heel benieuwd naar uw ervaringen! Mail naar check-in@telegraaf.nl

Een bloemlezing van de inzendingen wordt zowel online als in de krant gepubliceerd.