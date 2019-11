Rechts aan de wasmachine hangt de filter. Ⓒ Foto Rias Immink

Kleine wasjes, grote wasjes, doe maar in je wasmasjien’ Maar per wasbeurt worden tussen de 10 en 20 miljoen plastic en nylon microvezels in het oppervlaktewater geloosd. En die hoeveelheid moet je nog vermenigvuldigen met de tientallen biljoenen wasjes die jaarlijks op de wereld worden gedraaid.