Dagrecept: Zalm met radijs, peultjes en teriyakisaus

Maar ook in combinatie met zoete, kruidige teriyakisaus gaat zalm prima, en met wat licht pittige radijs erbij is het helemaal een feestje, zoals in onderstaand recept. Verwarm de oven voor tot 200 graden. Kook de rijst daarna volgens de aanwijzingen op de verpakking. Marineer de zalm minimaal 10 minuten in 4 el teriyakisaus.

Leg de zalmfilets op een bakplaat met bakpapier. Rooster ze in 8 tot 10 minuten bruin en rosé van binnen. Verhit ondertussen de olie in een wok. Fruit de ui met de peperringen. Schep de peultjes en de radijs erdoor en bak de groenten al omscheppend in 4 minuten knapperig gaar. Voeg de rest van de teriyakisaus toe en bak nog 1 minuut.

Schep de rijst op vier borden, verdeel er de groenten over. Leg de zalmfilet erbij en bestrooi met het sesamzaad en de koriander. Serveer met de limoenpartjes.

Nodig voor 4 personen:

- 600 g (bio) zalmfilet

(zonder huid, in 4 stukken)

- 300 g witte rijst

- 8 el teriyakisaus

- 2 el olie

- 1 rode ui (in halve ringen)

- 1 kleine rode peper (zonder

zaadlijst, in ringetjes)

- 150 g peultjes

- ½ bosje radijsjes (plakjes)

- 2 tl sesamzaad

- ½ bosje koriander (grof gehakt)

- 1 limoen (in partjes)