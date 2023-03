Zo benut je de vriezer optimaal (en bespaar je geld)

1. Zorg dat je vriezer altijd lekker vol zit, dan gebruikt deze de minste energie. Er is minder ruimte voor warme lucht om binnen te komen wanneer je de deur opendoet.

2. Weet wat je allemaal kunt invriezen. Dat is vaak meer dan we denken. Zo kun je gesneden groenten vaak prima bevroren bewaren. Denk aan paprika, ui, kool of spinazie. Dat kun je dus groter en vaak goedkoper inkopen. Snijd je groenten, gebruik wat je nodig hebt en doe de rest in de vriezer. Scheelt ook nog tijd als je de volgende keer gaat koken. Wist je trouwens dat je kaas ook kunt invriezen?

3. Producten met beperkte houdbaarheid koop je in de supermarkt vaak met korting. Je kunt veel spullen thuis vervolgens in de vriezer doen. Denk aan vlees met een 35%-kortingssticker. Dat is in de vriezer nog weken goed.

4. Zorg dat er altijd een makkelijke maaltijd in de vriezer ligt. Een (Turkse) pizza of restjes van een eerdere maaltijd. Zo heb je altijd wat in huis en hoef je niets te laten bezorgen.

5. Gek op brood, maar eet je er niet zoveel van? Leg het in de vriezer en pak alleen de sneetjes die je op dat moment nodig hebt. Zo wordt je brood niet oud.

Dit verhaal heeft eerder in De Telegraaf gestaan.