Zes manieren om je gerecht toch een krokant korstje te geven als je geen paneermeel in huis hebt

1. Panko

Wij zijn groot fan van deze Japanse variant op paneermeel. Lekker luchtig en dun, waardoor je de perfecte korst krijgt die niet te overheersend en zwaar is. Het populaire Japanse gerecht tonkatsu (krokant varkensvlees) wordt ook gemaakt met panko. Maar gerechten hoeven niet Japans te zijn om panko te kunnen gebruiken. Ook voor vissticks, een schnitzel of zelfgemaakte kipnuggets kun je panko gebruiken.

2. Beschuit

Wist je dat paneermeel eigenlijk een afvalproduct is van de beschuitindustrie? En dat je het ook heel goed zelf kunt maken? Schuur twee beschuiten tegen elkaar en je krijgt vanzelf paneermeel. Zo simpel is het!

3. Oud brood

Oud brood is ook een perfecte vervanger van paneermeel. Rooster de broodjes in een broodrooster en wrijf ze net zoals de beschuiten tegen elkaar. Je krijgt dan een fijn paneermeel dat je heel goed kunt gebruiken om een krokant korstje te maken voor een ovenschotel of gevulde paprika of tomaat.

4. Cornflakes

Kip met cornflakes is de ultieme tip om de krokantste kippenpootjes te krijgen. Wentel je kip in geklutst ei en bedek daarna met cornflakes die je grof maalt (of plet tussen je vingers. Vervolgens is het een kwestue van frituren of in de oven stoppen.

Cornflakes kun je ook gebruiken voor een krokante korst op een koekje, brownie of muffin maar ook op een wentelteefjestaart.

5. Popcorn

Popcorn kun je prima gebruiken voor een krokante korst op een ovenschotel, een krokantje bij een ceviche, falafel of als paneerlaag van een schnitzel. (Neem dan natuurlijk geen zoete popcorn.)

6. Chips of nachos

Vooral chips of nachos met een smaakje zijn perfect, want die zijn immers al gekruid. Lekker met vis of kip, maar óók bij gebakken brie of maiskolven!