Spreekuur: waarom doet de vulling in mijn kies pijn bij kou en hitte?

In Spreekuur beantwoorden specialisten, onder wie een huisarts, tandarts, oncoloog en seksuoloog/uroloog elke week een medische vraag van een lezer. Vandaag: Ik ben 16 en mijn beugel is eruit gehaald! Toen bleek echter dat er een groot gat in mijn kies zat. De vulling is best pijnlijk. Had de tandarts of orthodontist dat niet eerder kunnen zien en waarom is die vulling zo pijnlijk bij kou en hitte?