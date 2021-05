Premium Financieel

Particulier stapt over naar leasebak in coronatijd

De coronacrisis heeft de autoleasemarkt behoorlijk opgeschud. Vooral de particulier ziet steeds meer voordelen in het leasen van zijn auto in plaats van zelf te bezitten. Maar steeds meer automobilisten vragen wel om meer flexibiliteit in plaats van de vaste leasetermijn van drie of vijf jaar.