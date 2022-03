Interieurtips: zo richt je badkamer stijlvol en zen in

Rustig aan

De badkamercollectie Zencha van topontwerper Sebastian Herkner voor Duravit is geïnspireerd op Japanse rituelen en vakmanschap. Met uitgebalanceerde vormen en materialen kun je je zintuigen prikkelen en je tegelijkertijd ook zen voelen. Het vrijstaande ligbad DuraSolid ligbad doet denken aan een Japans Onsen-bad; een Japanse badgelegenheid met water uit een geiser. Voor de luxe vogels is er een geïntegreerde luchtwhirlsysteem met zacht massage-effect.

Verfijnd en ingetogen

Ⓒ Fauteuil Kata van Arper en wastafelmeubel Zencha van Sebastian Herkner voor Duravit

Heel natuurlijk zijn de kleuren in deze badkamersfeer met leem, klei, natuursteen en hout als inspiratie. De opzetwastafel Zencha met keramische bekleding is een echt statement in de badkamer. De sobere kleur maakt het wastafelmeubel tijdloos en het verstrekt de verstilling in de badkamer. Te veel wit in de badkamer is namelijk fel aan de ogen en daardoor minder warm en rustgevend.

Zen

Ⓒ Slaapkamer van 101 CPH

Laat de Japanse sfeer van de badkamer doorlopen in de slaapkamer want ook die ruimte is de ideale plek voor rust en meditatie. In dit interieur van 101 CPH is een bijzondere mix van steen, hout, marmer en leem te zien met een styling van designobjecten en accessoires die een rituele opstelling hebben.

Klein maar fijn

Ⓒ Sake karaf van Enter the Loft en tegelcollectie Kintsugi van Fioranese

Het gaat bij een Japans ritueel niet alleen om de ruimte, maar elk object telt. Een kleine kop, kan, theepot; alles is ambachtelijk, conceptueel en met respect voor de natuur gemaakt. De nieuwe tegelcollectie Kintsugi verwijst naar de eeuwenoude kintsugi-kunst van het opnieuw ‘samenstellen’. De betonlook tegels lijken gebroken en weer gelijmd te zijn met barsten opgevuld in glanzend metaal.

Licht en donker

Ⓒ Wasmeubel Zencha van Sebastian Herkner voor Duravit en badaccessoires Mist van SV Casa & Kelly hoppen

Geen plastic rommel in deze Zen-sfeer maar een serie handige potjes en mok voor de dingen die je je dagelijks gebruikt in de badkamer zoals je tandenborstel, zeep- en afvalbakje. Ontworpen door de beroemde Amerikaanse ontwerpster Kelly Hoppen.

Duurzaam

Ⓒ Badkamer Zencha van Sebastian Herkner voor Duravit en hanglamp 25Lamp van Kovac Family

In lichte kleuren is een Japanse badkamersfeer ook vorm te geven. Verrassend in de badkamer Zencha zijn de hoogglans kastdeurtjes van het wandmeubel waardoor een mooi contrast ontstaat met de leemstuk matte wand en de andere natuurlijke optieken. De duurzaam gemaakte hanglamp 25Lamp van Kovac Family bestaat uit 25 stukken gebogen hout, een kunstwerkje op zich!

Persoonlijk

Ⓒ Woonaccessoire Urban Nature Culture, schilderij Silent van Bo Concept en wandhaak van Menu

Decoreer de badkamer en slaapkamer met accessoires en kunst die een verstilde uitstraling hebben. Groepeer kleinere accessoires bij elkaar als een stilleven. Mix keramiek en beton met hout voor een warme en natuurlijke sfeer.