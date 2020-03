Zo wordt sporten wel héél leuk...

Doken we vroeger als individu de sportschool in om onze les of ons schema af te werken en daarna weer snel huiswaarts te keren, nu wordt de gym steeds meer een tweede thuis. Niet voor niets hebben steeds meer sportscholen een goede plek om te lunchen, een zitgedeelte met goede koffie en georganiseerde vrijdagmiddagborrels.

Zo kent sportschool David Lloyd Amsterdam bijvoorbeeld Fittest Friday. Elke laatste vrijdag van de maand kunnen zowel leden als niet-leden zich (gratis) inschrijven voor lessen als pilates, yoga, bodypump en HIIT, om daarna, via een bezoek aan de spa of het zwembad, af te blussen met een gezond drankjes. Een soort vrijdagmiddagborrel waar de bitterballen plaatsmaken voor gezonde snacks en waar je bier voor een groene shake verruilt. Het idee om ook de ’vrijmibo’ op een sportieve manier vorm te geven, sluit aan bij de missie van de sportschool om gezond in het leven te staan.

Dat is precies de laatste trend op het gebied van sporten en sportscholen, signaleert Angelique Heijligers, fitness- en wellnessjournalist die in het altijd fitte Los Angeles woont. „In sportscholen draait het steeds meer om op een zo verantwoorde manier gezond in het leven te staan. Voorheen waren de lessen vooral gericht op afvallen en strak in je vel zitten. Nu zie ik voor het eerst in de fitnesswereld dat het niet meer gaat om supermager of mega-gespierd zijn. Elk lichaamstype wordt omarmd. De sportschool wordt eerder ingezet als manier om goed voor jezelf te zorgen, je goed te voelen in je lijf en je gelukkig te voelen met wie je bent.”

Een belangrijke manier om dat te bereiken, is via het groepsgevoel, merkt Heijligers. Ingezet door de opkomst van zogeheten boutique-gyms, een jaar of vijf geleden. Kleinere sportscholen met meer aandacht voor bezoekers waar slechts één – vaak op de grote sportschool populair gebleken – activiteit wordt gegeven.

Connectie zoeken

Rocycle bijvoorbeeld, met alleen spinning. Heijligers: „In kleinere sportscholen wordt het groepsgevoel gestimuleerd. Je komt daar bij elkaar met een gezamenlijke interesse: de bewuste sport die er wordt gegeven. Dat schept een band. We zijn in het algemeen steeds meer op zoek naar gelijkgestemden, wat wellicht wordt veroorzaakt door het feit dat we door de komst van sociale media en de mobiele telefoon geen echt contact meer hebben. We dreigen te vereenzamen en zoeken een echte en oprechte connectie. Ook via de sportschool.”

Dat merkt ook Kerim van der Looy, sales manager van David Lloyd Amsterdam. „We zien dat de behoefte om te trainen en fit te blijven er nog steeds is, maar het sociale aspect ontbreekt. Steeds vaker komen mensen met een maatje om samen te trainen, bij te kletsen of elkaar in een les te motiveren. Fittest Friday is daar ook voor bedoeld: netwerken, maar dan op een actieve en fitte manier.”

Uiteraard is er een tweede achterliggende gedachte: voor de sportscholen is het goed om de bezoekers het gevoel te geven dat het hun tweede thuis is, compleet met mogelijkheden tot (gezond) borrelen, koffiedrinken en lunchen. Zo blijven de mensen immers komen.

Dit alles gebeurt het liefst in een mooi ingerichte omgeving, een volgende trend in sportschoolland. Want wil je het een beetje gezellig hebben, dan dragen het tl-licht en de primaire kleuren waar de ouderwetse sportscholen bij zweren, daar natuurlijk niet aan bij. In het buitenland zijn er al de nodige met design ingerichte gyms.

Zo is de Vintage design boutique Sax in Praag voorzien van, inderdaad, vintage design. Het Jumeirah Himalaya Hotel in Sjanghai is met sportschool en al ontworpen door de Japanse architect Arata Isozaki, waarbij je tijdens het sporten je eigen iPod met muziek krijgt.

Kerk

In Amsterdam opent deze maand Saint & Stars een tweede vestiging. Niet alleen de locatie is bijzonder, een voormalige kerk in Oud-Zuid, maar de inrichting is van de bekende interieurontwerper Eric Kuster.

Gezelligheid en saamhorigheid in een knap ingerichte omgeving klinkt goed, maar gaan we daar ook meer of beter door sporten? Heijligers denkt van wel. „Socializen is een belangrijke motivatie. Als het ergens gezellig is of je hebt het gevoel dat je ergens onderdeel van bent, dan ben je meer geneigd om deel te nemen als je geen zin hebt. Je hebt weliswaar misschien nog steeds geen zin om te sporten, maar dan denk je aan de gezelligheid daarna en dan ga je toch. Alles wat je van de bank afkrijgt om in beweging te komen, is goed!”