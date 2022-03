Onderzoek: Dit is het beste hotel van Brabant (en het op één na beste hotel van Nederland)

Wie in hartje centrum Hotel Nassau Breda inloopt, kan niet bevroeden dat achter de glazen statige pui een hotel is gevestigd dat maar liefst 94 kamers herbergt. Eenmaal binnen ook niet: qua formaat mag Nassau groot zijn, het voelt aan als een intiem hotel. Dat komt ook door de ontvangst die uitermate hartelijk is.

Oud klooster

Maar ook doordat het pand allerlei kruip-door-sluip-doorgangetjes heeft. Logisch ook, feitelijk zijn het vijf panden die bijeen zijn getrokken: het oude klooster uit 1805, de drie naastgelegen herenhuizen die later een weeshuis werden én nog een nieuwer bijgebouwd gedeelte. Overal is wat te zien, waarbij de grote afbeeldingen van ’hedendaagse’ nonnen een oogstrelende knipoog zijn naar de historie van het gebouw.

Eigenlijk is dat overal doorgevoerd: de menukaart met Feed your sins op de voorkant, het flesje water met holy water (wijwater) erop, de deurhangers waarbij sinner (zondaar) voor niet storen staat en saint (heilige) voor de kamer opruimen. Tot in de kleinste details: een klein kruis aan de de deuren naar openbare ruimtes.

Die zijn sowieso het bezoeken waard. Zoals de Dillenburg Salon, vernoemd naar Adriana van Nassau-Dillenburg, voormalig bewoonster van het huis Assendelft. De witte stoel aldaar staat voor de paus, de zeven paarse stoelen zijn kardinalen en de zwart-witte stoelen de nonnen. Om de hoek kun je in de biechtstoel zelfs je zonden opbiechten.

Geheime tunnel

Het hotel beschikt over een heuse geheime tunnel die onder een van de oudste straten van Breda loopt. Zo konden de nonnen ongezien van het klooster naar het schooltje aan de overzijde, waar zij de weeskinderen uit het Liefdegesticht lesgaven. Het met rood ingerichte restaurant is er tevens naar vernoemd. De kapel, in 1903 gebouwd en tot 1991 door de nonnen voor diensten gebruikt, dient in coronaloze tijden als evenementenlocatie. Grappig detail: de vloer is zorgvuldig gerenoveerd, maar een recalcitrante bouwvakker plaatste een tegeltje verkeerd.

Hoogtepunt, letterlijk, is het 14e-eeuwse torentje van Assendelft dat goed geconserveerd is gebleven. Zo is Hotel Nassau Breda één grote boeiende ontdekkingstocht waarbij heden en verleden samenkomen.

Dan hebben we het nog niet eens over onze Junior Suite gehad: een ruime kamer met fluweelgroen bankje, antraciet kuipstoeltjes, opvallend lang bed, ruim bad en mooie prenten aan de wand. Op de salontafel ligt een virtuele tour door het hotel. ’In Hotel Nassau Breda beleeft u het contrast tussen het luxe leven van de Nassaus en het sobere leven van de nonnen, beiden voormalig bewoners van de panden’, lezen we. Amen.

In ’t kort

Interieur

Modern gecombineerd met klassiek en interessante kunst.

Locatie

Hartje centrum, met alle bekende winkelstraten en pleinen binnen handbereik. Valet parking (35 euro per nacht) is mogelijk, maar er is ook een parkeergarage op 1 minuut loopafstand.

Service

Hartelijk, open, enthousiast, trots op hun hotel en bovenal geïnteresseerd: een praatje is zo gemaakt.

Praktisch

Vanaf ongeveer €99 per nacht, hotelnassaubreda.nl.