Recept: zo maak je Menno Posts pasta met mosselen

Nodig voor 4 personen:

2 kg Zeeuwse mosselen

150 gr gezouten boter

1 grote venkel

1 grote prei

1 witte ui

2 knoflooktenen

1½ cm gember

1 bos bladpeterselie

1 eetl kerriepoeder

1½ dl witte wijn

400 gr penne pasta

Bereiding:

Snijd venkel, prei en ui in kleine stukjes. Hak knoflooktenen, gember en peterselie fijn. Spoel de mosselen kort in koud water. Die blijven drijven, doe je weg. Smelt boter in een hoge pan. Voeg knoflook en gember toe en fruit even aan. Voeg kerrie toe en smoor daarna venkel, prei en ui. Doe dan peterselie en de uitgelekte mosselen erbij. Voeg witte wijn toe en kook 2 min. op hoog vuur met deksel op de pan. Schud de mosselen om en kook nog 3 min. Als alle mosselen opengaan, is het goed. Giet ca. 2 dl mosselvocht af en kook die voor de helft in.

Kook intussen pasta beetgaar volgens aanwijzing op het pak en giet af in een zeef. Voeg pasta aan de mosselen toe en schud even zodat alles goed is gemengd. Serveer in diepe borden met een scheutje van het ingekookte mosselvocht.