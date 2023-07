Leuk om te doen deze zomer: varen door De Rijp en de Eilandspolder

Hij lag in de Ouddijksloot voor ons huis aan de Driekoningenhof. De lange smalle ijzeren boot die vroeger door boeren werd gebruikt om van weiland naar weiland te varen, maar waar in de jaren 70 de hele familie Versluis in werd gedirigeerd.

Daar zaten we dan, achter elkaar op klapstoeltjes. Mijn ouders, mijn zus en ik en soms oma of een oom en tante die op visite waren. Zo voeren we, met mijn vader aan het roer, door de wateren van De Rijp en de Eilandspolder. Uiteraard ging er een koelbox mee met kadetjes met kaas of ham, wat flesjes bier en een kan aangelengde Roosvicee.

Rond mijn zevende verhuisden we naar Monnickendam. Midden in Waterland, dus natuurlijk hadden we ook daar een bootje. Een motorbootje met keurige zitplanken; de klapstoelen bleven voortaan thuis. Cockerspaniël Pascha nam steevast op het uiterste puntje van de boeg plaats, om daar vanaf te kukelen als mijn vader ineens gas terugnam. Een prachttijd.

Nu krijg ik de kans om een fluisterboottocht te maken en hoe leuk zou het zijn om dat te doen in De Rijp, het pittoreske dorpje uit mijn jeugd? Ik trommel collega’s Marian en Marion op voor een tocht van drie uur. Om elf uur krijgen we tekst en uitleg van Anneke en Frans van verhuurbedrijf De Gouw. Sloep Luxe ligt voor ons klaar. „Die heeft een stuurtje, dat vinden de meeste mensen toch handig. Vooral Duitse toeristen willen niet anders”, vertelt Anneke.

Ⓒ Matty van Wijnbergen

Ondiep

Bij de steiger hebben we genoeg keuze. „We hebben 23 fluisterboten, maar met zonnig zomerweer komen we er 40 tekort, hoor. Dan wil iedereen het water op!” Frans waarschuwt nog even: „Het stuur heeft een vertraging van een seconde, houd daar rekening mee als je de bocht om wilt. En het is overal ondiep, niet te dicht bij de kant.” Het stuurwerk laat ik over aan Marion, zij vaart wel vaker. Marian gaat de navigatie doen. En ik? Eh... ik bombardeer mezelf tot chef catering.

Ⓒ Matty van Wijnbergen

Als we de motor aanzetten, moeten we even goed luisteren. Is hij echt wel aan? Ja, want we gaan duidelijk vooruit. Met recht een fluisterboot! We varen langs de Zuiddijk en zitten meteen midden in de natuur: vechtende roofvogels, hazen in het weiland, duikende futen, over het water scherende zwaluwen, zelfs een ooievaar wordt gespot. „En we zijn nog geen tien minuten onderweg, hè”, zegt Marian. Overal horen we vogeltjes in het riet zingen. Een rietzanger, gok ik. Niet dat ik er verstand van heb, maar het klinkt logisch.

We volgen een kronkelende sloot, doorkruisen een meer en varen na een half uurtje het dorp Graft binnen. We komen langs prachtige houten huizen met lommerrijke tuinen, bloeiende borders en houten boothuizen. „Ik ben jaloers”, roept Marian. „Je zal hier maar wonen!” Ik snap wat ze voelt. Wat een uitzicht, wat een ruimte en wat een rust...

Ⓒ Matty van Wijnbergen

We ’fluisteren’ verder langs weilandjes met kakelende kippen en witte pauwen en proberen ondertussen ook nog de rode route te volgen. Dat valt nog niet mee in dit waterdoolhof van eilandjes en slootjes links en rechts. „We moeten terug, denk ik. Of toch niet?” Marian kijkt mij aan, maar ik ben chef broodjes. Mij niet vragen. De kaart wordt terzijde gelegd en Marian scant de meegegeven QR-code, waarna we de route via een soort Google Maps volgen. Beter!

Ⓒ Matty van Wijnbergen

Op een gegeven moment komt er wel een héél laag bruggetje aan. Stuurvrouw Marion heeft er een hard hoofd in. „Dat redden we nooit.” Marian vertrouwt op de route. „Anders sturen ze ons toch niet deze kant op?” We gokken het erop, gaan plat liggen en komen er met een hand speling inderdaad heelhuids onderdoor.

Privé-eilandje

Tijd voor de picknickmand. Die blijkt gevuld met onder meer kadetjes, kaas, salami, ham, Franse kaas, rauwkost, olijven, fruit en appelsap. Ik smeer wat kadetten en ben weer helemaal terug in mijn jeugd. Niks meer aan doen.

Even later meren we aan bij het privé-eilandje van de verhuurders. Daar eten we ook nog even een broodje terwijl twee joekels van kippen en wat schattige zwartkopschaapjes toekijken. Dit moet een feestje voor kinderen zijn! Wel even hink-stap-springen om de ganzenpoep te ontwijken. Voordat we wegvaren, gaat Marion nog met haar arm in het water om te checken of er echt niets in de schroef zit. Wat een heldin.

Ⓒ Matty van Wijnbergen

We varen verder langs rietkragen met daarin honderden sigaren en komen twee kanoërs tegen. „Jullie zijn de eersten die we tegenkomen”, roepen ze blij. Ja, dat zal vast anders zijn als de zon uitbundig schijnt en het geen doordeweekse dag is. Wij varen in alle rust verder.

Drooggemalen

Uiteindelijk komen we weer aan bij De Rijp, dat heel toepasselijk ’oeverrand’ betekent. Ooit lag het dorpje op een eiland (Schermereiland) en werd het omringd door grote binnenmeren. Maar ja, die werden drooggemalen door Leeghwater die in dit dorp werd geboren. Nu rest ons dit prachtige waterland van weilanden, sloten, meertjes en vaarten. In slakkengang varen we langs mooie kerkjes aan de dorpsrand, bewonderen we het zoveelste veld met waterlelies, worden we nagestaard door koeien en groeten we een enkeling die in de tuin aan het werk is.

Dik een uur te laat komen we weer terug bij Anneke en Frans. En eerlijk? Eigenlijk waren we nog lang niet klaar. We hebben nog maar zo’n klein stukje van de Eilandspolder en De Rijp ontdekt! Volgende keer een tocht van zes uur?

Kanoverhuur

Fluisterbootverhuurbedrijf De Gouw aan de Zuiddijk 2a in De Rijp heeft diverse soorten fluisterboten. Wij huurden Sloep Luxe, geschikt voor acht personen. Die huur je vanaf €103 (3 uur), de hele dag kost €155. Er zijn verschillende routes mogelijk, afhankelijk van de vaartijd. Ook kun je een picknickmand vanaf €11 per persoon bestellen.

degouw.nu

Bezoeken

De Rijp

Varen is leuk, maar vergeet zeker niet een stukje te wandelen door dit pittoreske dorpje in Noord-Holland. Het werd eind dertiende eeuw gesticht en werd vooral rijk door de haringvangst en walvisvaart. Het Raadhuis uit 1630 werd ontworpen door Jan Adriaanszn. Leeghwater die ook de omliggende binnenmeren droogmaalde. Lunchen kan in restaurant Het Wapen van Munster (Grote Dam 3).

Vervoer per boot

Dit waterrijke gebied werd in de dertiende eeuw bedijkt. In de zeventiende eeuw werden de omliggende meren drooggelegd. Tot voor kort waren de weilanden alleen per boot te bereiken en werden ook de koeien en schapen over het water vervoerd. Het is nu een walhalla voor weide- en rietlandenvogels.