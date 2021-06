Pak eens lekker uit met een afternoontea!

Op een van die mooie lentedagen van afgelopen week zat ik gezellig met vrienden in de tuin en genoot van allerlei hapjes en de nodige glazen wijn. Die setting was ook ideaal voor een afternoontea geweest, die fijne Britse traditie waarbij men in de namiddag van een cuppa en wat snacks geniet, al zul je dat Engelse ’volkse’ woord voor een kopje thee nooit horen in de chique kringen waar de traditie in de 19e eeuw begon...

Dat vertelt de Vlaamse Carol Bailleul, theesommelier en schrijfster van het boek Afternoontea of hightea? waarin ze de geheimen van die traditie ontrafelt en bijpassende recepten deelt.

„Zonder Anna Maria Russell Stanhope, de hertogin van Bedford, was er geen afternoontea geweest”, vertelt Bailleul. „In de 19e eeuw verschoof het diner langzaam maar zeker naar een later tijdstip, rond zeven uur ’s avonds. Omdat de hertogin tussen lunch en avondeten vaak trek kreeg, vroeg ze haar kok om een snack voor haar te maken. Later nodigde ze ook haar vriendinnen uit om ’op de thee’ te komen. Dat behelsde thee en een lichte maaltijd. In chique kringen ontstonden zo heuse theerecepties. Thee was lange tijd erg schaars en kostbaar en daarom een statussymbool.”

Ⓒ Foto 123rf

De beperkte hoeveelheden thee werden namelijk vanaf de 17e eeuw door de English East India Company helemaal uit China verscheept. Bovendien verkregen de Britten hun thee via illegale opiumhandel. Bailleul: „De Chinezen waren met drie miljoen verslaafden op z’n zachtst gezegd not amused en ontzegden de Britten toegang tot hun thee. Die vonden in India echter alternatieven op plekken als Assam, Darjeeling en Ceylon, het huidige Sri Lanka.”

Een zekere Thomas Lipton kocht zelf een aantal theeplantages, waarbij hij de tussenpersonen uitschakelde en de prijs van thee omlaag dook. Thee werd op grote schaal geproduceerd en was niet langer exotisch, maar Brits! Bailleul: „In Groot-Brittannië werden eind 19e eeuw de eerste tearooms geopend, overigens toen de enige plekken waar vrouwen zonder een mannelijke escort buitenshuis konden komen.”

Hoe zit dat nu precies met die hightea? Bailleul lacht: „De ’gewone mensen’ gingen dus ook thee drinken. De arbeidersklasse ontwikkelde de hightea als tegenhanger van de afternoontea en nuttigde dit ‘s avonds thuis na het werk. Het woord verwijst naar de hoge tafels waaraan zij dan aten. Dit in tegenstelling tot de lage salontafels in hogere kringen. De twee woorden worden door elkaar gebruikt, maar het juiste begrip is afternoontea.”

De Britse traditie kent na al die jaren nog steeds vaste onderdelen. Denk aan sandwiches (met afgesneden korstjes) met komkommer, gerookte zalm en coronation kipsalade, een soort kipkerrie.

Volle room

Scones mogen niet ontbreken. „Die komen oorspronkelijk uit Schotland en worden traditioneel geserveerd met clotted cream en jam. Clotted cream is een volle room uit het zuidwesten van Engeland en bevat minstens 55 procent vet.”

„Wat die sandwiches betreft: echte boter heeft de voorkeur boven halvarine, dat schermt het brood namelijk af van het beleg. Anders krijg je zompige sandwiches.”

Andere klassieke zoetigheden zijn sponscakes en shortbreads, een soort zandkoekjes. „Het thee-aspect is door de jaren heen wel geëvolueerd. Er wordt niet alleen zwarte thee gedronken, tegenwoordig kun je ook groene thee drinken of zogenoemde oolongs. Dat is thee die gedeeltelijk is gefermenteerd. Wat me ook is opgevallen, is dat de tearooms en hotels origineel uit de hoek willen komen. Zo biedt men speciale varianten zoals ’gentleman’s afternoontea’ of ’kids afternoontea’, soms is er een bepaald thema; bijvoorbeeld een ’Gucci afternoontea’, met bijpassende hapjes. De mogelijkheden voor chefs zijn oneindig!”

Toch een prachtige traditie die de Britten in ere hebben gehouden? Tijd voor een cuppa!