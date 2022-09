Kaasbroodjes getest: dit zijn de vijf lekkerste

Als ik aan kaasbroodjes denk, dwalen mijn gedachten af naar de Hema in Amstelveen waar mijn moeder en ik in de jaren 80 vaak langsgingen om na het winkelen een kaasbroodje te halen. Ze hadden een knapperig ’rastertje’ aan de bovenkant en de vulling was heerlijk zout en hartig, een ware traktatie! Helaas wordt dit specifieke kaasbroodje, voor zover ik weet, niet meer verkocht. Het zijn met name de Beemsterkaas-broodjes die in de meeste supermarkten liggen.

Overigens lijken deze kaasbroodjes iets groter dan de reguliere kaasbroodjes. Heerlijk natuurlijk, maar echt gezond is de combinatie van bladerdeeg en kaas natuurlijk niet.

Hoe dan ook, elke supermarkt verkoopt standaard kaasbroodjes. We telden in totaal zeven merken die qua uiterlijk op het eerste gezicht niet zoveel verschilden.

Tijdens het snijden in kleinere stukken bleken er echter wel grote verschillen te bestaan: sommige kaasbroodjes vielen namelijk vrij snel uit elkaar of hadden de neiging om te gaan schilferen, zoals de broodjes van Vomar. „Een smakeloze korst die in je mond uit elkaar valt.” „Het deeg is te dik en te dominant aanwezig, veel te weinig kaasvulling.”

Albert Heijn kreeg ervan langs omdat de inhoud van de kaasbroodjes te zout smaakte. Ook was de buitenkant te donker. „Deze hebben te lang in de oven gelegen. Proef ik nu uien in dit kaasbroodje?” De broodjes die collega’s wel konden bekoren, kwamen uit de schappen van Jumbo, Aldi, Dirk, Plus en Lidl.

1. „Wat een knapperige korst, goed doorbakken. Veel kaas, lekker kleffe vulling”, was het oordeel over de kaasbroodjes van Jumbo. „Goede hoeveelheid kaas, goede korst.” €1 per stuk

2. Met een tweede plaats mag Aldi tevreden zijn. „Deze ogen smakelijk en zijn ook lekker.” „Fijne structuur, knapperig.” „Prima in balans, lekker krokant.” €0,85 per stuk

3. Ook Dirk/Dekamarkt deed het beslist niet slecht. „Heerlijke kaassmaak, al mag de korst net wat knapperiger.” Anderen vonden de kaas „net iets te papperig”. €0,99 per stuk

4. Op een vierde plek vinden we de broodjes van Plus. „Goed afgebakken, zelfs koud lekker.” „Proef ik een beetje komijn? De kaas mag wel iets pittiger.” €0,85 per stuk

5. De kaasbroodjes-top 5 is met Lidl compleet. „Zompig, hoewel de kaas lekker pittig is.” „Erg dikke laag kaas, machtig, maar wel lekker.” Een enkeling vond de kaas veel te zoet. €0,85 per stuk