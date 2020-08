Insectenterreur: ’Ik ben al nachten druk met die muggen’

Onze vakantie stond in het teken van fijne dorpjes, lange lunches, leuke baaitjes, ontspannen boottochtjes. En van wespen. We lachen erom wanneer we weer thuis zijn. In totaal vier wespensteken verder, maar wel verlost van die rotinsecten. Tot we ’s nachts kennismaken met nieuwe vijanden. We wonen aan het water en slapen onder een klamboe om ons te beschermen tegen muggen. Ik ben er druk mee, al nachten. Van slapen komt weinig omdat er steevast aan de andere kant van de klamboe een groep muggen rondhangt. Klaar om aan te vallen zodra een van ons tegen het net aan draait.

Ik maak hier vast geen vrienden mee, maar ik heb een spuitbus gif aangeschaft. En ja, ik weet dat insecten in nood zijn, dat het slecht gaat met de populatie van al die beestjes. Toen Natuurmonumenten in 2018 onderzoek deed, bleek dat twee derde van alle insecten is verdwenen. Ze hebben last van de stad, de bespoten velden, de vervuiling. En dat terwijl insecten zo belangrijk zijn voor de natuur, de kringloop. Ze zorgen immers voor een gezonde bodem, bestuiven bloemen of dienen weer als voedsel voor andere dieren.

Dus heb ik, behalve een spuitbus gif, ook een insectenvriendelijke tuin. Stiekem bedoeld voor bijen en vlinders, want die vind ik wel leuk. En voor de spinnen, vanwege die muggen. Maar van sommige insecten kan ik echt niet houden. Fruitvliegjes kunnen me, met de wespen, bijvoorbeeld gestolen worden. Maar ik weet ook dat het kortzichtig is om je het nut van sommige insecten af te vragen.

Neem nou de wesp. Zo nuttig dat we het beestje wel moeten omarmen. Zelfs als ze je vervolgens in je buik steken.

Chef VRIJ Babette Wieringa belicht elke week de wereld van lifestyle. Volg haar op Instagram:babettewieringa / Mail: [email protected]