Dit is waarom veel mensen onrustig worden als het hard waait

Meteoroloog en chef redactie van weer.nl Reinout van den Born weet het antwoord: „Allereerst is daar het lawaai, dat in een windrijke periode lang aanhoudt. In Frankrijk is het een bekend fenomeen dat mensen slecht tegen de mistral kunnen. Dat is een vrij koude en erg sterke noordenwind in de zomer die in de Rhonevallei tussen de Alpen en de Pyreneeën door waait. Die wind kan ook boven land windkracht 6 tot 7 halen en maakt in de bomen, die vol in blad zitten, veel lawaai. Sommige mensen worden daar knettergek van. Vincent van Gogh, die in Arles woonde, was er daar één van.”

Daarnaast verandert bij hevige wind ook de lading van de atmosfeer. Die is normaal, als de lucht vochtig is, negatief geladen. Wordt de lucht droger, dan kan dat veld naar positief omklappen.Van den Born: „Mensen die daar gevoelig voor zijn (vaak vrouwen) kunnen daar enorm last van hebben. Omdat positieve ionen in de bloedbaan adrenaline losmaken, raken die mensen gejaagd en geïrriteerd. Vaak is er concentratieverlies.”

Depressief

Bij een langere periode van wind kan het zelfs verdere gevolgen hebben, tot aan depressie toe. „Dan wordt cortisol aangemaakt om de adrenaline in het bloed op te ruimen. In de hersenen breekt cortisol echter ook het gelukshormoon serotonine af. Zo kan een langere periode met een positief geladen atmosfeer uiteindelijk tot depressieve gevoelens leiden bij menen die daar gevoelig voor zijn. In de Alpenlanden is er daarom bij een invallende föhn altijd een verhoogde waakzaamheid, in verband met ongevallen en mensen die psychisch in nood raken.”

Opvallend genoeg voelen de meeste mensen zich dus beter bij een negatieve atmosfeer. Dat verklaart ook het feit dat velen ook van water houden en daar graag naartoe trekken als het droog, heet en stoffie wordt: niet (alleen) vanwege de verkoeling, maar omdat de lucht daar vochtiger en het ladingsveld dus ook een stuk vriendelijker zijn. Van den Born: „Zo helpt het echt om op het strand of in een park bij een fontein te zijn. Je voelt je er stukken beter door de negatieve ionen daar.”