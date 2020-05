Een portie larven en slangenbier, iemand?

1. Mexico: Giftige mierenlarven

Ⓒ Hollandse Hoogte / AFP

Escamoles: Het klinkt een beetje als guacamole. Escamoles zijn larven van een giftige miersoort. De Mexicaanse diertjes leggen hun eitjes in de wortels van de agaveplant en andere cactussoorten. Een hele klus om te oogsten dus. Maar waar smaakt het naar? Het heeft dezelfde zachte structuur als Hüttenkäse en proeft een beetje naar noten. Mexicanen strooien de escamoles als extraatje op hun omelet of gebruiken het tussen hun taco’s.

2. IJsland: Giftige haai

In IJsland trekken ze de wenkbrauwen niet meer op voor een portie haai. Het vlees van de vis is vers giftig. Daarom wordt het vlees in de grond gestopt, waar het maanden blijft zitten. Vervolgens wordt het vlees opgegraven en gedroogd in een schuur. Ondanks de aparte bereidingswijze schijnt het vlees zoet, nootachtig en, natuurlijk, een beetje vissig te smaken. Volgende keer een broodje haaisalade?

3. Italïe: Verrotte kaas

Ⓒ Hollandse Hoogte / AFP

Oude kaas is in vele landen een delicatesse, maar casu marzu gaat net nog een stapje verder. Casu Marzu staat ook wel bekend als ‘verrotte kaas’. De kaas is bijzonder zacht, soms bijna vloeibaar en wordt gegeten met de levende larven er nog in. Op het Italiaanse eiland Sardinië is dit het gerecht der cucina Italiana. Uit hygiënische en gezondheidsvoorzorgen is deze kaas verboden in de Europese Unie, al is ze nog steeds verkrijgbaar op de zwarte markt.

4. Oost-Europa: Koud varkensvet

Dit gerecht is vooral in Slavische landen erg populair: Salo, ook wel afgekoeld varkensvet. Ooit ontstaan uit armoede, gewoon vlees was te duur. Oekraïners praten over salo zoals Fransen over wijn: hoe ouder de salo, hoe beter en duurder. Zij die gaan voor een culinair avontuur kunnen het kruiden met look, peper en zout om de smaak tot zijn recht laten komen.

5. Peru: Cavia

Ⓒ Hollandse Hoogte / AFP

Cavia's kennen wij waarschijnlijk vooral als huisdier. In Peru lopen ze ook gewoon in huis rond, maar met een reden. Hier is cavia, of 'cuy' in het Spaans, eten heel gewoon. Het vlees zou mals en sappig zijn en smaakt het beste wanneer het traag geroosterd wordt in een marinade van tabasco.

6. Indonesië: Gestoomde bijenkorf

Gestoomde bijenkorf of ‘botok tawon’ is een traditioneel Javaans gerecht gemaakt van geraspt kokosvlees dat uit de kokosmelk is geperst. Het wordt vaak gemengd met andere ingrediënten zoals groenten of vis, en uiteindelijk gestoomd in bananenblad. Het eten van deze dish blijkt goed te zijn voor je uithoudingsvermogen.

7. Japan: Giftige kogelvis

Ⓒ Hollandse Hoogte

Op het eerste gezicht lijkt het een mooi bereid bordje met sashimi, maar dat is het niet. Fugu is het Japanse woord voor de giftige kogelvis, gevuld met voldoende giftige stoffen om dodelijk te zijn. Alleen speciaal opgeleide koks, die twee tot drie jaar trainen en een officiële test hebben doorstaan, mogen de vis voorbereiden. Misschien is het goede van fugu meer het overleven van de ervaring dan de werkelijke smaak van de dodelijke vis…

8. Noord-Afrika: Gevulde kameel

Onder Bedoeïen in Noord-Afrika wordt gevulde kameel beschouwd als de ultieme feestmaaltijd voor bijvoorbeeld een bruiloft. Je neemt er best je tijd voor, want de bereiding neemt algauw zo’n 24 uur in beslag. Het idee van gevulde kameel lijkt een beetje op een surprise-ei: bij deze maaltijd wordt rijst of ei in vis gedaan, de vis gaat in de kip, die gaat weer in een lam en vervolgens gaat het in een kameel. Een heus cadeautje op tafel dus.

9. China: Slangenwijn

Ⓒ Hollandse Hoogte

Wel een beetje uitgekeken op je eigen wijnvoorraad? In China of Vietnam kun je een glas met slangenwijn bestellen. Dit populaire drankje zou volgens Chinezen belangrijke herstellende eigenschappen hebben. Je kunt het maken door de slang te laten weken in rijst of wijn. Volgens sommige smaakt het bloemachtig en verfrissend, de ander zegt als een combinatie van zeewater met aarde. Cheers!

10. Thailand: Stekeltoetje

Ⓒ Hollandse Hoogte / AFP

We sluiten af met een lekker toetje uit Thailand. De durian is een vrucht die alleen voorkomt in Aziatische landen. Het openmaken van de vrucht kun je het beste aan ervaringsdeskundigen over laten: dat doe je namelijk niet zomaar. Zie het als een soort kokosnoot met stekels. De inhoud van de vrucht heeft een puddingachtige substantie en smaakt krachtig en scherp, maar tegelijkertijd ook zoet en romig. Qua smaak wordt de durian ook wel vergeleken met vanillevla, knoflook, ui en schimmelkaas – en dat tegelijkertijd. Durf jij het aan?