Lezersvraag: wanneer is het tijd om de wc-borstel te vervangen?

Koos: „Maak je een wc-borstel schoon en als dat niet kan, hoelang kan hij dan mee?”

Zamarra: De beste manier om de wc-borstel schoon te maken, is ’m in het water te houden als je doorspoelt. Sommige mensen gieten ook chloor in de borstelhouder, maar daar ben ik geen voorstander van. Zolang de haren van de borstel niet vies of verkleurd zijn, niet stinken en rechtop staan, is hij prima te gebruiken. Ik heb een siliconen wc-borstel gekocht: deze houdt veel minder vuil vast, gaat bijzonder lang mee en is veel makkelijker te reinigen.

