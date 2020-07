Welke planten kunnen goed tegen wind?

Deze week heb ik eindelijk eens in mijn eigen tuin kunnen werken en dat was hard nodig. Ik geloof heel erg in de tuin als ecologische stapsteen. Dat betekent dat er veel groen is en dat ik de natuur zoveel mogelijk zijn gang laat gaan en al het onderhoud op het maaien na met de hand doe. Het was dus wel hard werken om het grindpad onkruidvrij te krijgen, de borders gewied en de hagen gesnoeid. Tijd genoeg om weer eens te reflecteren of zo'n nou veel onderhoud is of dat het vooral betekent dat het goed met mij gaat en ik weer de rust en ruimte heb om aan mezelf toe te komen. Voor mij is het vooral het laatste. Ik heb vervolgens heerlijk buiten gegeten met goede vrienden en genoten van het weer en alle bijen en vlinders die in grote getalen aanwezig waren. Dit is het 'groene geluk' zoals ik dat noem, iets dat ik echt iedereen aan kan raden.

Windbestendige planten

Ik kreeg een vraag van Rita. Ze heeft een balkon vol op de wind en de zon en ze wil graag weten wat er nu zoal groeit, want veel planten doen het erg slecht. Het is lastig tuinieren op zo'n plek, maar het kan degelijk. Echt sierplanten moet je dan niet willen, maar bijvoorbeeld een denneboom met carex eronder gaat wel werken. Dennenbomen groeien aan de kust en zijn wind gewend en Carex oftewel Zegge is een soort siergras dat erg sterk is en winterhard. Beide planten zijn ook groenblijvend dus dat geeft het hele jaar door een mooi plaatje. Ik geef altijd de tip om zelf op internet te zoeken, want je kan tegenwoordig vrij eenvoudig informatie vinden over planten die het goed in de zon doen, maar ook bijvoorbeeld ook in de schaduw. Voor potten op het balkon raad ik wel aan om te investeren in een groot formaat, want dan drogen de planten minder snel uit en is er meer ruimte om te wortelen. Ook moet je zorgen voor genoeg water, want dat is echt een voorwaarde om goed te kunnen groeien. Er zijn ook handige systemen te koop met slimme druppelaars die precies genoeg water geven, zodat je niets verspild. Een regenton is als dat kan tenminste ook super, want kraanwater gebruiken is zonde en er zit nog wel eens kalk in en niet alle planten houden daarvan.

Bruin kastanjeblad

Frank heeft een vraag en wil weten waarom het blad van zijn kastanjeboom bruin wordt. Dit is de kastanjemineermot en die mineert zich een weg door het blad waardoor deze steeds bruiner wordt. Het kan helpen om een feromoonval op te hangen, want daar vliegen de motjes dan in voordat ze de gelegenheid hebben zich voort te planten en weer nieuwe rupsen te maken.

Heeft u een vraag? Mail naar [email protected].