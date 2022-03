Dit zijn dé hotspots voor een culinaire stedentrip

De culinaire wereldhoofdstad van dit jaar ligt volgens CheapTickets in Italië: in Florence vind je de allerbeste restaurants. De website checkte met hun World Food Index in welke steden restaurants de beste beoordelingen krijgen van bezoekers, Florence scoort met een 8,7 het hoogst.

Naast dat je hier goed kunt eten, vind je in de Italiaanse stad ook nog eens veel restaurants en kun je met bijna elk dieet wel een heerlijke maaltijd verorberen.

Mocht je Florence al hebben uitgespeeld en op zoek zijn naar een nieuwe bestemming, dan kun je Phuket in Thailand zeker eens overwegen. De plaats staat op nummer twee in de lijst en wordt gevolgd door Oranjestad op Aruba en Porto in Portugal.

Goed eten in eigen land

Blijf je liever in eigen land, dan valt er genoeg te genieten. De hoogste score gaat in ons land naar Amsterdam, de stad staat in de wereldranglijst op nummer tien. Je kunt op veel plekken een hapje eten in de hoofdstad en het aanbod is divers, zodoende dat de stad hoog scoort.

Ook Haarlem, Rotterdam, Den Haag en Eindhoven zijn aan te raden voor een culinair tripje. In het noorden van het land scoren Groningen en Eemsdelta het hoogst, Enschede scoort in het oosten een mooie acht in de beoordeling en ook Maastricht, Schouwen-Duiveland en Breda doen het goed.

Veel voor weinig

Wil je voor weinig geld goed eten, dan kun je het beste naar Bogota, de hoofdstad van Colombia. Naar verhouding is de stad relatief goedkoop en worden de restaurants goed beoordeeld. Hier is daarnaast voor ieder wat wils met de grootste keukenvariatie ter wereld.

Culinaire hoofdstad Florence eindigt ook op een ander lijstje goed: Money.co.uk onderzocht naar welke stad reizigers het liefst gaan. De Griekse stad Athene staat met stip op de eerste plek, gevolgd door Lissabon in Portugal. Daarop volgt Florence. Bezoekers zijn vooral te spreken over de geschiedenis, kunst en architectuur.