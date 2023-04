Kooktip: zo maak je meer gepocheerde eieren tegelijk

Een ei pocheren klinkt als een hele klus. Toegegeven: het is ook even oefenen voordat je het onder de knie hebt. Je eerste eitje is misschien niet moeders mooiste, maar uiteindelijk gaat het om de smaak en de textuur.

Gepocheerd ei maken voor 6 personen (of meer)

Tip: zorg dat je kakelverse eieren in huis haalt, want dat werkt vaak het beste.

Vul een grote pan voor driekwart met water en breng aan de kook. Zorg dat het water zacht kookt en niet keihard borrelt.

Pak een fijne zeef (bijvoorbeeld een theezeefje) en breek het ei in de zeef. Het eigeel en eiwit zullen in de zeef blijven liggen en er niet doorheen sijpelen. Schud het dan voorzichtig heen en weer om het vloeibare deel van het eiwit erdoorheen te laten vallen. Deze stap doe je om ervoor te zorgen dat je mooi ronde gepocheerde eieren krijgt.

Leg het eitje voorzichtig in een middelgrote kom. Eieren kunnen best wat stootjes hebben, maar kijk wel uit dat de dooier heel blijft. Doe dit eitje voor eitje en voor zoveel eieren als je nodig hebt.

Als alle eieren in de kom liggen, houd je de kom boven de pan met zacht kokend water en laat je de eitjes één voor één in de pan glijden. Kook de eieren zo’n 3 minuten, zodat het eiwit is gestold en de dooier nog vloeibaar is. Je kunt de eieren helpen om te draaien met een schuimspaan, dit zorgt ervoor dat ze gelijkmatig garen.

Herhaal als je nog meer eieren wil maken.

