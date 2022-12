Dagrecept: Lamsstoof met stout, linzen en cranberry’s

Eigenlijk een kwestie van aanbraden en de oven in. Deze is van Simon Bajada uit De nieuwe Nordic Cuisine (Carrera). Verwarm de oven voor op 180 graden. Verhit 1 el olie in een ruime koekenpan op hoog vuur en braad de blokjes lamsvlees rondom aan. Kruid met peper en zout, bestuif met bloem en bak nog 1 min tot alle vocht is opgenomen. Voeg de azijn en 1 el water toe, schraap de aanbaksels los.

Schep het vlees met vocht in een braadpan en giet het bier erover. Veeg de pan schoon en bak de ui, bleekselderij en knoflook 4-5 minuten in 1 el olie glazig. Voeg de kruidnagels toe, dan de bouillon, schraap alles los giet het mengsel op het vlees. Dek af met aluminiumfolie, deksel erop en 1,5 uur in de oven. Voeg halverwege de verse zilveruitjes toe (te koop online) en 15 min voor het einde de cranberry’s.

Breng de (gespoelde) linzen met 3/4 tl zout en 500 ml water aan de kook en laat 20-30 min pruttelen. Voeg kokend water toe als ze gaan droogkoken. Giet af, roer de dille erdoor en serveer met de stoof.

Nodig voor 4 personen:

- 2 el plantaardige olie

- 800 g lamsbout of schouder (flinke dobbelstenen)

- 2 el bloem, 500 ml stout

- 1 el moutazijn of ciderazijn

- 1 ui (gesnipperd)

- 2 stengels bleekselderij(fijngehakt)

- 2 tenen knoflook (fijngehakt)

- 2 kruidnagels

- 500 ml groentebouillon

- 200 g verse zilveruitjes

- 100 g gedr. cranberry’s

- 200 g gedr. bruine linzen

- 1 el fijngesneden dille