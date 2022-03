Een huis dat schoon lijkt (en het dus niet echt is) vinden veel mensen goed genoeg

Video

Verbijstering na klap Will Smith: 'Dit krijgt mogelijk een staartje'

Afgelopen nacht was de Oscar-uitreiking in Los Angeles. Naast de vele winnaars was Will Smith hét onderwerp van gesprek nadat hij een klap uitdeelde aan komiek Chris Rock, die een grap maakte over zijn vrouw. Rick de Graaff bespreekt alle hoogtepunten met filmjournalist Marco Weijers.