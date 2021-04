Eindelijk weer een otter geboren in Naardermeer

Michael Baars van de Zoogdiervereniging ontdekte het jonge dier. Tijdens het onderzoeken van ottersporen hoorde hij plots een hoog piepend geluid. „Ik herkende het geluid direct, maar twijfelde toch even omdat het wel héél bijzonder zou zijn”, vertelt Baars.

Otters krijgen normaal gesproken twee tot drie jongen, dus mogelijk zijn er meer jongen. Omdat otters schuwe dieren zijn, is dat nog niet te bepalen.

Kers op de taart

De geboorte van de otter is goed nieuws, omdat het volgens Natuurmonumenten een teken is dat de dieren zich thuis voelen in het Naardermeer, het oudste beschermde natuurgebied van Nederland. „Dat het jonge gezinnetje hier zit, betekent dat de waterkwaliteit goed is, er veel vis zit is en dat er voldoende ruimte is voor deze kwetsbare dieren”,, zegt boswachter Anne Slump.

Uitgestorven

Otters stierven in 1988 in Nederland uit. In 2002 startte een herintroductieprogramma vanuit het Weerribbengebied in Overijssel. Sindsdien gaat het goed met de otter, die zich over grote delen van Nederland verspreidt.

In 2017 dook de eerste otter weer op in het Naardermeer, een gebied waar het dier vroeger veel voorkwam.

Rust

De jonge otters blijven ongeveer een jaar bij hun moeder. Het ottergezin heeft veel rust nodig, terwijl het in de natuur door de coronabeperkingen veel drukker is dan normaal. Natuurmonumenten roept recreanten op om afsluitingen in het gebied te respecteren.