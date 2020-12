Hotel van de week: in dit hotel onder de rook van Amsterdam kom je goed tot rust

Velsen, laat staan Velsen-Zuid, klonk nooit echt aanlokkelijk om naar af te reizen (sorry, inwoners). Ik had het mis (goedgemaakt nu?). Althans, voor wat betreft plantage Rococo en het gelijknamige hotel.

Hier, op landgoed Waterland, brachten tijdens de 17e en 18e eeuw illustere Amsterdamse kooplieden de zomer in hun landhuizen door. Later volgden prins Hendrik en koningin Juliana.

Ik waan me bijkans een jonkvrouw bij de entree van het statige landhuis. Het wit steekt vandaag mooi af tegen het heldere groen van het omringende gras en het blauw van de lucht.

Landhuis Waterland, sinds 1717 door verschillende eigenaren bewoond, is sinds dit jaar een hotel. Verleden en heden komen er samen. Het oude in details als de krakende houten vloer, de statige, met dikke kleden belegde trappen, de grote houten luiken en dito deuren, marmeren vloeren en plafondornamenten. Het nieuwe in de fluwelen en leren loungebanken, Philippe Starck- en Barcelona-stoelen, zwierige hanglampen, palmplanten en kleurrijke accessoires.

Op de kamer valt het zwartstalen geraamte om het bed op dat goed past bij het matzwarte designbureau en lampen. De metersgrote houten sokkel met grote plant werd ’s nachts gelukkig niet omvergelopen, het had gekund, zo direct om het hoekje van de badkamer met douche. De lichteiken designstoelen staan uitnodigend voor het grote raam.

Van daaruit zicht op het prachtige Engelse landschapspark, in 1781 aangelegd in opdracht van Archibald Hope. Met eeuwenoude bomen, oude muren, een idyllisch watertje en kleine bospaadjes. Om daarna uit te rusten in de boho-hangmatten voor het statige gebouw. Het hotel telt elf kamers, waarvan een aantal familiekamers met gedeeld toilet en eigen douche. De ene kamer heeft een warme roodstenen muur, de ander een open haard en zo heeft elk vertrek zijn eigen charme.

"Ooit vertoefden illustere kooplui hier"

De bar, vanwege de coronarestricties beperkt open, is er zo een waar je die illustere lui van vroeger zo ziet zitten, met een guitige barman achter de toog. Zowel het avondeten als het uitgebreide ontbijt wordt zoveel mogelijk gemaakt met lokale en duurzame producten en geserveerd in de statige ruimtes, aristocratische zalen bijna.

We snappen die kooplui en het Koninklijk Huis wel. Hier kom je, onder de rook van Amsterdam, om uit te rusten, om de natuur zijn werk te laten doen. Om daarna de bar in te duiken voor een goede cocktail en/of in het ecorestaurant een bodem te leggen.

Op naar Velsen-Zuid! Wie had dat gedacht.

In ’t kort

Interieur

Antiek en design op een prettige manier gecombineerd zonder dat het tot een clash leidt.

Locatie

Vlakbij de snelweg, op 20 minuten van Amsterdam.

Service

Hartelijk, open en enthousiast.

Praktisch

Prijzen vanaf ongeveer €90.

plantagerococo.nl