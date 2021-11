Op deze leeftijd ontwikkelen mensen al een gevoel voor humor

Wetenschap

Zelf geluk zoeken als medicijn tegen coronadepressie

Corona maakt mensen ongelukkig. Je zou dus denken dat gelukswetenschappers ook slechte tijden hebben. Niets is minder waar: „Laten we geluk nooit in quarantaine zetten, juist in zware tijden is gelukswetenschap relevant en extra belangrijk”, meent Harvard-prof Tal Ben-Sahar.