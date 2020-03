Nederlandse Laura (24) in voetsporen Darwin

Laura van Holstein in de bibliotheek van St John’s college in Cambridge met de eerste editie van boek van Darwin, ’Over de oorsprong der soorten’ waarin hij zijn eveolutietheorie uiteenzet.

Bracht de Britse bioloog Charles Darwin in de negentiende eeuw met zijn evolutietheorie een wetenschappelijke revolutie op gang, de ontdekking die de 24-jarige Laura van Holstein 140 jaar na diens dood deed, is zeker zo belangwekkend. De Cambridge-studente is de allereerste die sterk bewijs heeft gevonden dat een van Darwins hypothesen waar is: een soort dat tot een groter geslacht behoort, moet ook meer ondersoorten hebben. Een Eureka-moment dat in de internationale pers veel stof doet opwaaien en juist komt in een tijd dat biodiversiteit hoog op de agenda staat.