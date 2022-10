Tip: Landhuishotel Rikus in Drenthe is een fijn familiehotel zonder opsmuk

Een flashback naar Het kleine huis op de prairie overvalt ons wanneer we bij Landhuishotel Rikus in het Drentse Eext komen aanrijden. De zon gaat net onder en kleurt de oude karakteristieke en verbouwde boerderij,de omliggende weilanden en de kleurrijke bloemen- en groentetuin lichtroze. De paarse heide begint langzaam de kop op te steken.

Decennialang werd hier hard gewerkt in de akkerbouw en veeteelt. Rikus Buiter nam het in 1922 opgezette boerenbedrijf van zijn ouders over en woonde en boerde er tot eind jaren 80, totdat het via wat omzwervingen werd gekocht door kleinzoon Wyncko Tonckens en zijn partner Ellen Drenth.

Zij wilden Het Witte Huis na 300 jaar dolgraag in de familie houden, maar moesten daartoe de handen uit de mouwen steken. Het mos groeide inmiddels tussen de vloerplanken en ze konden door de voegen naar buiten kijken.

Liefdevol

Met veel liefde werd het tot restaurant en hotel opgeknapt en dat merk je. Aan het personeel: allen even vriendelijk en enthousiast. De hele dag lopen vrienden en buurtbewoners in en uit voor een klusje en een praatje. Aan de gerechten die op de houten tafels in de tuin worden gezet: zoveel mogelijk ingrediënten van het heerlijke viergangen verrassingsmenu komen uit eigen tuin, zeker een bezoekje waard, en van boeren uit de omgeving. Het gemeenschapsgevoel is sterk. Je merkt het ook aan de sfeer, vooral op de benedenverdieping, met oude foto’s van de situatie en van mensen van toen.

De grote kamer zelf is zonder opsmuk, daar doen ze in Drenthe niet aan. Het uitzicht vanuit het grote raam is de grootste decoratie, met zicht op die zorgvuldig onderhouden tuin waar de koks met emmer in de hand doorheen trekken, druk plukkend wat die avond op het bord zal liggen. Het ligbad in de grote moderne badkamer wordt dankbaar benut na een tocht met een elektrische terreinwagen door de prachtige bossen in de omtrek.

Rikus is sowieso een mooie uitvalsbasis om die omgeving te ontdekken. Het lieflijke Eext noemt zichzelf het ’het meest unieke dorp van Nederland’, met de Hunze om op te kanoën, de bossen om doorheen te struinen en natuurlijk de hunebedden. De bewoners zijn trots op hun regio en vertellen er maar wat graag over.

Met een speciaalbiertje in de hand klimmen we op de in de boom gebonden schommel, met uitzicht op die aandachttrekkende tuin, terwijl achter ons de daaruit komende wildboeketten vers bij elkaar worden gestoken. ’Drenthe doet wat met je’ luidde ooit een van de slogans van de provincie. Dat klopt. En Rikus ook.

In ’t kort

Interieur: Beneden sfeervol met een knipoog naar het verleden, boven wat eenvoudiger doch praktisch en compleet.

Locatie: Aan de hoofdstraat van Eext, al merk je daar niets van omdat het terras en de tuin zich achter het huis bevinden. Het Nationale Park Drentsche Aa is vlakbij.

Service: Vriendelijk, enthousiast, tijd voor een praatje en uitleg.

Praktisch: Een eigen parkeerplaats, kamerprijzen vanaf ongeveer 100 euro, rikusindrenthe.nl.