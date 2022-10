Je huis verwarmen met bloempotten? Zo werkt dat

Bij tuincentra gaan terracottapotten als warme broodjes over de toonbank. Met een kleine handeling dient hij als extra warmtebron in huis. Het idee is afkomstig van de Amerikaan Doyle Doss.

Door met een metalen bout de omgekeerde pot aan de onderkant te bevestigen, ontstaat een soort stenen huisje. De waxinelichtjes op het onderste blad geven warmte af die via het metaal in het steen van de bloempot komt.

Het resultaat is extra stralingswarmte, de warmte van de kaarsen vervliegt immers minder snel. Inmiddels zijn de bloempotkachels kant-en-klaar te koop voor zo’n 30 euro en in verschillende kleuren. Let er wel op dat hittebestendige verf is gebruikt, anders zorgt de warmte voor giftige stoffen.

Gebruik daarom ook zo natuurlijk mogelijke waxinelichtjes aangezien het petroleum van gewone waxinelichtjes de lucht kan vervuilen. Bedenk tot slot dat een bloempotkachel niet voldoende is om een hele ruimte te verwarmen, hij dient slechts als extraatje.

