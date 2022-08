Zo kun je volgens een expert zien of iemand liegt

Uit een Amerikaans onderzoek van Online Betting Guide onder 2000 Amerikanen blijkt dat 53% van de respondenten meteen in de gaten heeft wanneer iemand liegt. Slechts 8% zegt dat ze regelmatig door een leugenaar voor de gek worden gehouden.

Het onderzoek richtte zich vooral op mensen die bluffen tijdens gokspellen, maar uiteraard wordt er ook in het dagelijkse leven ’gedaan alsof’. 30% van de ondervraagde Amerikanen heeft opgebiecht niet eerlijk antwoord te geven als een ander vraagt of hij/zij er goed uitziet en 27% zegt dat het eten lekker smaakt als ze het juist niet te pruimen vinden.

De Britse Judi James, lichaamstaalexpert en auteur van het boek Poker Face, zegt dat er een paar dingen zijn waar je op moet letten als je erachter wil komen of iemand jokt. Aan New York Post vertelt ze dat het vermijden van oogcontact en (lichtelijk) nerveus praten belangrijke signalen zijn dat de ander liegt.

Waar je een leugenaar volgens James ook aan kunt herkennen:

Grijns

„Sommige mensen vinden het leuk om te liegen omdat ze daardoor het gevoel krijgen dat ze slim genoeg zijn om een ander voor de gek te houden. Dit uit zich dan in een subtiele grijns, waarbij één mondhoek iets omhoog komt”, zegt James.

Pokerface

Volgens de lichaamstaalexpert doen leugenaars altijd hun best om niet betrapt te worden. Om te voorkomen dat iemand ze doorheeft, proberen ze de leugen met een gladgestreken gezicht te vertellen. Als het gezicht helemaal niet beweegt terwijl ze iets vertellen, kan dat een teken zijn dat ze je voor de gek houden.

Neus

Zodra iemand constant aan zijn gezicht zit en dan met name aan de neus, dan kan dat een teken zijn dat iemand niet eerlijk is. De persoon wil volgens James er in dat geval alles aan doen om de „uitdrukking van schuld” te verbergen.

Friemelen

“Friemelen aan een oorbel of oorlel, spelen met het haar of kleding: het kan allemaal wijzen dat de ander tijdens het liegen gestrest is en zichzelf wil kalmeren.”

Bekijk ook: Op deze manieren vertellen we het vaakst een leugentje