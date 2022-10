Ginna en Ger maakten nietsvermoedend foto van een slang: ’Bleek megagiftig’

Mooie herinnering

„Ik ben een groot dierenliefhebber en in het Krugerpark in Zuid-Afrika voelde het alsof je midden in een film zat met al die beesten om je heen. Wij belandden plots voor een grote kudde buffels. Die schijnen niet helemaal ongevaarlijk te zijn, maar bang zijn we niet geweest.”

Indrukwekkend

„Tijdens een cruise naar China en Japan bezochten wij Nagasaki, de Japanse stad waarop in de Tweede Wereldoorlog in augustus 1945 een atoombom werd gegooid. Het gedenktekenpark ter nagedachtenis van de overledenen was erg indrukwekkend en emotioneel.”

Eng

„In een nationaal park in het zuidoosten van Australië, zo’n tien kilometer van de bewoonde wereld, gingen wij koala’s spotten: prachtige dieren!

Plots zagen wij een slang pal voor onze voeten. Mijn man maakte snel een foto. Een week later waren we in Alice Springs in een reptielencentrum. In een terrarium zagen wij een slang die verdacht veel leek op die in het nationaal park. Mijn man liet de foto aan een van de medewerkers zien. Het bleek te gaan om een van de giftigste slangen ter wereld...”

Fan

„Australië is een van de mooiste landen die wij hebben bezocht: zo veilig en schoon en vriendelijke mensen. Op de heenweg hadden wij een tussenstop van een paar dagen in Hongkong. Ook een aanrader.”

Roof

„In Phnom Penh in Cambodja werd ik door de bestuurder van een brommer van mijn gouden halsketting beroofd terwijl mijn man mij op dat moment aan het filmen was. De ketting werd gewoon van mijn hals gerukt! De dader is niet gepakt. Gelukkig was ik niet gewond. Maar ik heb mijn lesje wel geleerd: nooit meer op reis zichtbare sieraden dragen.”

Aardbeving

„In Peru moesten we over een bergpas op bijna vijf kilometer hoogte heen. Daarom moesten we ons voorbereiden door veel cocathee te drinken en wat extra’s te eten en te drinken om geen last van hoogteziekte te krijgen.

Op de berg voelde ik me wat duizelig. Was ik dan toch hoogteziek? Het bleek om een aardbeving te gaan. De touringcars stonden te schudden op het bergplateau, de beving was 5,4 op de schaal van Richter.”

