Dagrecept: Zo maak je een perfecte risotto met asperges

Dat zal hem waarschijnlijk in de haast hebben gezeten, want het geheim van een goede risotto zit hem, zoals dat eigenlijk voor alle gerechten geldt, in aandacht en geduld.

Zo ook bij deze risotto met groene asperges uit De Zilveren Lepel. Kook de asperges in een pan met wat water en zout beetgaar. Laat uitlekken, snijd de punten eraf en zet apart. Hak de stelen fijn en leg apart. Breng de bouillon aan de kook en smelt 15 gr boter in een koekenpan en bak de aspergepunten 5 minuten op laag vuur. Haal van het vuur en leg apart. Smelt de 25 gr boter in een pan en fruit de uien 5 minuten op laag vuur waarbij je roert. Voeg de rijst toe en roer totdat alle korrels vet zijn.

Rustig roeren

Voeg dan de fijngehakte asperges toe, giet een soeplepel bouillon erbij en blijf rustig roeren totdat alle vocht is opgenomen. Ga zo door met een volgende soeplepel bouillon en roer weer totdat het vocht is opgenomen. Herhaal dit ritueel tot je rijst beetgaar is. Aan het einde roer je de rest van de boter en aspergepunten erdoorheen. Lekker met parmezaan.

Nodig voor vier personen

- 500 gram groene

asperges

- 1,5 liter groentebouillon

- 65 gram boter

- 3 el olijfolie

- ½ ui fijngehakt

- 350 gr risottorijst

- zout, parmezaan