De wereld rond met street art

Legaal in Buenos Aires

Buenos Aires kent een soepele regelgeving als het gaat om street art. De Argentijnse hoofdstad is daardoor een walhalla voor liefhebbers van deze kunstvorm. Het enige dat een kunstenaar nodig heeft om legaal een kunstwerk op de muur te zetten is toestemming van de eigenaar van het pand.

Makkelijk is het zeker niet om de mooiste werken van deze stad te kiezen. Zo vind je in de wijk Villa Urquiza het kunstwerk El Cuento de los Loros. Deze muurschildering heeft vier verdiepingen. Je ziet het hoofd van de architect Clarindo Testa met papegaaien, Michelangelo’s David en een expressief portret. Dit alles staat op een skateboard. Een ander werk dat je niet mag missen is Karl Marx van Eversiempre en zijn negen katten. Ook het Nederlandse duo Miel en Telmo maakten een opvallend werk, een man slapend op een paard. Hun kunstwerk heet The Pale Horse and its Rider.

São Paolo: een steeg vol

São Paolo in Brazilië is een bekende plek voor menig street art kenner. Het beste slaag je in de bohemienwijk Vila Madalena.

Ook kun je bij een bezoek aan deze Braziliaanse stad de Beco de Batman, ook wel Batman steegje genoemd, niet overslaan. Dit is een openlucht kunstgalerie waar altijd wel iets te beleven is. In dit steegje is het lastig om een specifiek kunstwerk als favoriet uit te kiezen. Elke kunstenaar is na toestemming van de eigenaar, eigenaar van de muur. Hierdoor is hij of zij de enige die op die muur mag schilderen.

Politieke boodschappen in Canada

Leonard Cohen in Montreal. Ⓒ Getty Images

De werken in het Canadese Montreal hebben vaak een politieke boodschap. Zo vind je door de hele stad spotprenten, confronterende muurschilderingen of politieke grapjes. Tijdens het Mural Festival in juni wordt er nog meer street art gemaakt dan normaal. Een van de meest bijzondere werken van de stad is een muurschildering van Leonard Cohen, geschilderd door kunstenaars Gene Pendon en El Mac in de binnenstad.

Londen: (mede) beroemd dankzij Banksy

Wat dichter bij huis dan de hierboven genoemde steden is Londen. Londen doet het goed op het wereldtoneel, wereldwijd nemen bezoekers een kijkje bij de muren van de Engelse stad. Een van de mooiste plekken voor street art in de stad is de bijna driehonderd meter lange Leak Street Tunnel onder het Waterloo station. Dankzij Banksy is deze plek beroemd en legaal geworden om te spuiten. In de stad vind je dan ook nog veel werken van Banksy. Ook de buurten Shoreditch en Hackney lenen zich goed voor street art.

Een van de meest indrukwekkende werken vind je in Shoreditch bij New Inn Yard. De grootste straatmuurschildering van het Verenigd Koninkrijk genaamd ‘Connectivity Matters’ laat een samenwerking tussen zestien verschillende kunstenaars van de stad zien.

Wereldberoemd plaatje in Berlijn

'My God, Help Me to Survive This Deadly Love' van Russian Dmitri Vrubel in Berlijn. Ⓒ Hollandse Hoogte / European Press Agency (EPA)

Ook de Europese stad Berlijn staat bekend om het vele street art. De street art scene is constant in beweging in deze Duitse stad.

Een bijzonder werk van de stad is die van Dmitri Vrubel genaamd, My God, Help Me to Survive This Deadly Love. De muurschildering van Vrubel is een interpretatie van een wereldberoemde foto uit 1979, ter ere van de 30ste verjaardag van de Duitse Democratische Republiek. Op foto zie je Leonid Brezjnev, de secretaris-generaal van de Sovjet-Unie en Erich Honecker, de secretaris-generaal van de Socialistische Eenheidspartij van de DDR kussend.