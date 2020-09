Lezersvraag: wordt wasgoed bacterievrij op 60 graden?

Juleke Berends-Haggenburg: „Alleen de witte was, gewassen op 90 graden, en het beddengoed gewassen op 60 graden gaat bij mij in de droger, stand strijkvrij. Nu hoorde ik dat de was die niet in de droger gaat, nog heel veel bacteriën bevat?”

Zamarra: Normaal vervuild wasgoed wordt voldoende schoon en hoeft niet te worden gedesinfecteerd. Het wasmiddel verwijdert vuil en spoelt dit weg met het spoelwater. Maakt u zich toch zorgen over bacteriën, bijvoorbeeld omdat iemand in huis kwetsbaar of ziek is, dan is wassen in de wasmachine op zestig graden voldoende. Wasgoed dat niet op zestig graden kan worden gewassen, mag vaak ook niet op de heetste stand in de wasdroger.

Anja Haarnack: „Mijn Belgisch hardsteen aanrechtblad zit vol kringen en witte vlekken. What to do?”

Zamarra: Moeller HMK P333 Hardsteen Olie verwijdert vlekken uit hardsteen en vermindert binnendringing van water en vuil. Hierdoor wordt ook de opname van zure vloeistoffen en andere beschadigende middelen vertraagd. Deze olie is verkrijgbaar bij bouwmarkten.

