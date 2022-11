Isabelle: ’Vliegtuig maakte noodlanding door uitgevallen motor’

Bijzonder

„Deze zomer was ik een maand naar Noord-Ierland om me daar te verdiepen in de protestantse loyalistische cultuur.

Ik heb naar de parades van drum- en fluitbands gekeken, een vreugdevuur (bonfire) bijgewoond en heb verschillende musea bezocht. Het was erg leuk om hier helemaal in op te gaan, mensen te ontmoeten en te spreken, en inspirerend om te zien hoe Europese tradities bewaard worden.”

Herinnering

„Op de middelbare school maakten we een reis naar Griekenland. In verschillende antieke Olympische stadions hebben we op blote voeten hardloopwedstrijdjes gehouden, onder meer in Olympia en Delphi. Ik vond dat een heel bijzondere ervaring, wetende dat ze daar in de Oudheid ook zo gesport hebben.”

Bucket list

„Ik zou graag een keer naar Servië gaan vanwege interesse in de cultuur, taal, landschap en het eten. De Verenigde Staten lijken me ook interessant, vooral Washington.”

Gadget

„Ik neem altijd knuffels mee om rustig in slaap te vallen. Daarnaast een notitieboekje en pen: door te schrijven en soms lijstjes te maken voel ik me meer op mijn gemak.”

Drama

„In Noord-Ierland heb ik een hevig gevecht tussen twee huisgenoten gezien in het huis in Belfast waar ik een kamer huurde. Vier man politie waren er ter plaatse. Ook werd de huisbaas op een avond erg dronken en opdringerig, het voelde als een heel onveilige situatie. Ik ben de volgende ochtend met een taxi weggevlucht naar een Airbnb met gelukkig een heel vriendelijke eigenaar.”

Wens

„Ik zou graag nog eens teruggaan naar Rusland. Daar woont een heel goede vriend van me. Sinds de oorlog in Oekraïne zijn we bang elkaar nooit meer te kunnen zien.”

Noodlanding

„Ik heb wel eens in een vliegtuig gezeten dat een noodlanding moest maken doordat een van de motoren uitviel vanwege meerdere ganzen die in de motor en tussen het landingsgestel waren terechtgekomen.”

Advies

„Ga niet op reis omdat je denkt dat het moet voor status of prestatiedruk, maar doe wat je zelf interessant of ontspannend vindt. Normaal gezien ben ik een huismus, maar als iets me enorm interesseert heb ik er veel voor over.”

Favoriet

„Dat is toch gewoon de Nederlandse polder. Oost west, thuis best.”