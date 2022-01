Tips van onze lezers: mooie bestemmingen om te hiken

Wandelen is in coronatijd ongekend populair. Wie het iets avontuurlijker wil aanpakken, gaat voor een hike. Dat vergt meer fysieke inspanning en wordt in de natuur gedaan, in tegenstelling tot een wandeling die ook in de stad kan plaatsvinden.

Van ervaren hiker Robert Terpstra kregen we een mail met verschillende tochten die hij aanraadt. Zo deed hij vorig jaar een aantal hikes op Kreta die hij niet snel zal vergeten, waaronder een tocht door de Patsos Gorge, tussen Rethymnon en Plakias. „Een verrassende kloof, veel geklim en geklauter.”

Zijn meest favoriete bestemming is Jordanië waar hij de Wadi Ghuweir Trail liep. „Je hiket daar tussen hoge, door het water uitgesleten rotswanden om na twee uur in een groene oase te belanden. Een aanrader in de droge periode van april tot en met oktober.”

Dan nog een aantal praktische tips voor de beginnende hiker. Comfortabele schoenen met een goed profiel zijn belangrijk. Ook is het slim om laagjes kleding te dragen en altijd een regenjas mee te nemen. Stop in de rugzak genoeg water, snacks, een (hoofd)lampje en een EHBO-setje.

Hoogte

De beste route voor een hike vinden wij die om het meer van Lake Louise in de Canadese Rocky Mountains, vanwege de hoogteverschillen en uitzonderlijke vergezichten.

Leo Verkerk

Kloof

Dit jaar heb ik de Wadi Ghuweir Trail gedaan in Jordanië, door een mooie kloof die nog niet door het grote publiek is ontdekt. Een tocht van 15 kilometer waar ik zo’n vijf uur over heb gedaan. Jordanië heeft me verrast.

Robert Terpstra

Pauze

Als beginnende hiker vind ik het Zwarte Woud in Duitsland een fijne bestemming. Je vindt er genoeg (meerdaagse) routes met uitdaging vanwege de heuvels, maar ook genoeg plekken om even paue te nemen.

E. Hartman

Heet

Ik heb ooit een deel van de de Israel National Hiking Trail gelopen. Het is verstandig om er niet in de zomermaanden heen te gaan, want dan is het er erg heet.

Jordy Paalman

Meren

De Seven Lakes Valley hike door het Triglav National Park in Slovenië is de mooiste die ik ooit heb gedaan. De route gaat langs zeven meren en rivieren, door een indrukwekkend berglandschap. Voor de beginner is het fijn dat je de route ook in een dag zou kunnen lopen.

Nancy de Korte