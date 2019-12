Familierecept: frikadel pan

Ze stuurt zelfs een foto van het schriftje met de recepten van haar moeder. „Ik heb een Indische achtergrond; ik ben in 1954 geboren in Soerabaja en in dat jaar naar Nederland gekomen. Mijn vader komt uit Bandoeng en mijn moeder… uit Deventer.

Van vroeger herinner ik me dat we regelmatig (Nederlandse) vrienden om een uur of vijf in de middag op de borrel hadden. Als mijn moeder dan om een uur of zes vroeg: ’Blijven jullie mee-eten?’ dan zag ik die verbaasde gezichten en was steevast de tegenvraag: ’Heb je er op gerekend dan?’ ’Nee, dat niet maar… we eten ’toevallig’ Indisch;, was dan het antwoord. Natuurlijk in een Indisch gezin kan je altijd mee-eten. Als het bord op schoot leeg was zei mijn moeder: ’Als je nog meer wil, pak maar zelf, het staat in de keuken.’

Een van de gerechten was frikadel pan. Ik vond het zelfs lekker met een fikse klodder satésaus er overheen. Dus mijn moeder hoefde mij nooit een gulden te geven om patat te halen!”

Nodig voor een kamer vol gezelligheid:

1 pond gehakt

3 à 4 witte sneetjes brood

1 ei

1 scheut melk

1 scheutje ketjap.

Zout, peper, kruidnagels, beetje nootmuskaat, knoflook.

Een beetje ontbijtspek.

Een blokje runderbouillon.

Bereiden:

Alles goed kneden; ovenvaste schaal invetten met boter; gelijkmatig verdelen; een beetje paneermeel + klontje boter. Op 175° C ong. 1 uur in de oven zonder deksel. Serveer met rijst.

Kijk voor de ingrediënten en de bereiding op telegraaf.nl/lifestyle/culinair. Is er in uw familie ook een gerecht met een bijzonder verhaal? Stuur het recept en verhaal naar [email protected]