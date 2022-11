Litouwen: een boeiende smeltkroes

Trots wappert de vlag van Litouwen in de haven van Klaipėda, met zo’n 155.000 inwoners de derde stad van Litouwen. Het fiere gewuif van de warme gele, groene en rode kleuren lijkt de inwoners te weerspiegelen: waar we in het Baltische land ook komen, we worden met alle vriendelijkheid ontvangen, bediend en te woord gestaan. De bevolking straalt een bepaalde trots en tevredenheid uit.

Iets eerder werden we in diezelfde stad welkom geheten door een iets minder vriendelijk tafereel: een ijzeren beeld van een niet al te gezellig, gezichtsloos figuur dat met zijn klauwen uit het water op het plankier lijkt te klimmen. Dat terwijl de omgeving alleraardigst is, met opgeknapte pakhuizen in stemmige kleuren die, net als de houten huizen, aan Scandinavië doen denken: roestbruin, blauw en pastelgeel.

Klaipėda is van oudsher een belangrijke havenstad, maar inmiddels getransformeerd in een gezellige hotspot met hippe restaurants (zoals Monai, met een verrassende kaart en ware kunstwerkjes van desserts) en veel kunst.

Tevens een plaats, tot 1945 bekend onder haar Duitse naam Memel, met de nodige historie. Niet alleen stak Napoleon in 1812 hier de rivier over, op weg naar Moskou, maar de stad was vanwege de strategische ligging het toneel van onder meer de Russische en Duitse bezetting.

Rusland

Voor ons is dit het ferry-vertrekpunt voor wat Litouwen tijdens een rondreis van zo’n 1000 kilometer zo speciaal voor ons gaat maken: de Koerse Schoorwal. Op dit 98 kilometer lange schiereiland komt eigenlijk alles samen wat Litouwen aan contrasten te bieden heeft.

Zo ligt de zuidelijke helft in de Russische exclave Kaliningrad. Hier bezoeken we het puntje van de Nemunas-delta, de Venté Kaap. Beroemd als vogelspotparadijs. Ooievaars, aalscholvers, koolmeesjes en veel meer gevogelte wordt niet alleen gespot, maar al sinds 1920 ook wetenschappelijk bestudeerd. Daarmee is het een van de eerste vogeltrekstations in Europa.

De humoristische gids Vytautas Jusys weet boeiend te vertellen over hoe men de vogels met verfijnde en uiteraard diervriendelijke methodes ’vangt’, ringt en op die manier trackt. Dagelijks steken miljoenen vogels de Ventė Kaap over. Behalve naar het Russische Kaliningrad, verzekert Jusys, want daar heb je een visum voor nodig en „niemand wil daar naartoe”.

De afkeer van (Wit-)Rusland, aanschurkend tegen haat, is diepgeworteld in Litouwen. Overal hangen geel-blauwe vlaggen, bussen rijden met borden ’Support Ukraine’ in grote letters en restaurants hebben op hun ramen QR-codes voor donaties.

Litouwen voelt zich, als strategisch gelegen EU-land zo dicht tegen ’vijandelijk’ gebied aan, nauw verbonden met Oekraïne. Op de Koerse Schoorwal ligt Rusland dat tijdens ons bezoek net de mobilisatie afkondigt, hemelsbreed op amper 100 kilometer afstand.

De uitspraken van Vytautas Jusys ten spijt trekken de vele overtrekkende vogels zich daar niets van aan: we staan aan het begin van de migratie; vorige week trokken er wel een miljoen over.

Vredig

Wij reizen verder naar Nida, de grootste stad van het schiereiland. Op de fiets, want deze toeristische landtong staat bekend om haar fietsfaciliteiten. Over het hele stuk land liggen goede fietsroutes die ons voeren door fris ruikende dennenbossen en ook naar wat ogenschijnlijk het einde van de wereld lijkt: het Nagliai natuurreservaat.

De plankieren (gesubsidieerd door de EU, zoals veel toeristische faciliteiten in het land) leiden ons door een bijzonder woestijnlandschap. Het zand gaat dusdanig zijn eigen weg dat het in het verleden hele dorpen als een zanderige vulkaanuitbarsting deed verdwijnen; drie in het zand gestoken grafzerken herinneren daaraan.

Het eindpunt geeft een mooi uitzicht op het zoetwatergedeelte van de delta, met rechts al het groen van de heide, bossen en ander vegetatie, evenals de route die ons naar de grootste stad van de Koerse Schoorwal brengt. De zoutwaterkant van de kust is weer interessant vanwege de verschillende vegetatie van dennenbos, gras, riet en hondsroosstruiken.

Nida (1650 inwoners) is in het hoogseizoen weliswaar zeer toeristisch, nu treffen we het in alle rust en vredigheid aan, met weer die gekleurde huizen langs het water, prima koffietentjes en de nodige restaurants.

Bij Juodasis Kalnas krijgen we een lunch die wij noch de weegschaal snel zullen vergeten, met dank aan de vaardigheden die de kok in Italië opdeed: rodebieten-palingsoep, aardappelpannenkoeken en gefermenteerde witvis. Selderie-ijs als dessert is eveneens bijzonder.

Rijdend naar hoofdstad Vilnius (530.000 inwoners) valt op dat het binnenland op Nederland lijkt. Kilometerslange weilanden waar koeien grazen, met windmolens en akkerbouw. Alleen de lichte glooiingen in het landschap zorgen voor verschil.

Eenzelfde conclusie trokken we eerder tijdens onze wandeling over de Aukštumala Educational Trail. Het paars van de heide, het groen van de struiken, de weidsheid van de omgeving: het had zomaar Drenthe of de Veluwe kunnen zijn. Wandelend door de natuur, met alleen vogelgeluiden en geen mens tegenkomend, zorgt het voor de nodige rust.

Van alles wat

Vilnius blijkt een interessante smeltkroes van, nou ja, eigenlijk alles. De compacte stad trekt van oudsher immigranten aan, Polen, Russen, Duitsers en Joden voorop; de plaats stond ook wel te boek als het Jeruzalem van Litouwen.

Dat zorgt voor een mix van veel goede (wereld)restaurants, maar tegelijkertijd heeft Vilnius gelukkig de eigen identiteit behouden. De klokkentoren van de kathedraal op het plein steekt even fier de lucht in als de vlag in Klaipėda, studenten haasten zich naar de even verderop gelegen historische, pastelgele en schilderachtige gebouwen. Die studenten zorgen ook een levendig uitgaanscentrum.

Terugkijkend op de trip is het lastig de vinger te leggen op wat Litouwen nu zo eigen maakt. Het heeft van alles wat: een vleugje Veluwe, een sprankje Sovjet en een beetje Scandinavië.

Met trotse bewoners zo warm als de kleuren van de nationale vlag. Misschien maakt juist die combinatie Litouwen zo sympathiek.

Zo kom je er

Air Baltic vliegt rechtstreeks van Schiphol naar Vilnius, een vlucht van zo’n twee uur. Terug vlogen we met een korte tussenstop op Warschau.

lithuania.travel