Een verantwoord kattenparadijs in je huis: zo pak je dat aan

Volgers van een speciale Facebookgroep, ’Katvriendelijk je huis inrichten’, geven elkaar tips zoals: neem als drinkbak een grote (lage) glazen vaas met daarin wat groene plantjes uit de dierenwinkel. Staat een stuk leuker en katten zijn er sowieso dol op te drinken van niet al te schoon water (lees: uit de tuinvijver of het vogeldrinkbakje).

Spelen

Qua inrichting is het simpel. Katten zijn net mensen. Ze hebben behoefte aan verschillende soorten plekken waar ze kunnen zonnen, spelen, zich even verstoppen, rustig eten en toiletteren. Vooral spelen is belangrijk want katten die zich vervelen, gaan inderdaad aan die mooie bank hangen.

De meeste baasjes weten dat een totaal krabvrij interieur een utopie is. Wel is het goed om voor voldoende afleiding/krabmogelijkheden te zorgen. Dat hoeft echt niet in de vorm van zo’n oerlijke krabpaal. Bevestig enkele open houten bergkastjes aan de muur, schilder ze desgewenst, verbind ze met een met sisal of kelim omwikkelde plank en voilà: een verantwoord kattenparadijs. Of wees creatief met een boomstam, helemaal passend in de botanische trend.

Simpelweg een aantal bergdozen met mooie stof bekleden, een rond gat erin maken zodat de kat erin kan, de boel opstapelen en goed aan elkaar bevestigen is ook een mogelijkheid. Wie geen zin heeft in knutselen: kijk eens op cat-on.com, waar zelfs de meest verwende ’interieurista’ een fraai poezenverblijf/speelplek kan vinden.

Verveling voorkomen blijft belangrijk. Voerpuzzels en drinkfonteinen kunnen uitkomst bieden, net als een tunnel die garant staat voor veel speelplezier.

Plakkerig

Zijn er vaste plekken waar de kat heel vaak krabt, gebruik dan een spray of zet er een krabplank tegenaan die later kan worden verplaatst. Korte tijd dubbelzijdig tape plakken op een plek waar de kat graag zijn nagels inzet, kan ook helpen. Katten hebben een hekel aan plakkerigheid.

Voor haren zijn er twee oplossingen: de bekende plakroller of een speciale stofzuiger om (extra grondig) haren te verwijderen. Regelmatig kammen en nageltjes knippen zijn manieren om het probleem bij de bron aan te pakken.

Rest de vraag: wat doen we met die lelijke kattenbak? Het eenvoudigst is om een houten kist om de bak heen te bouwen en daar een grappig bankje of leuke opbergmogelijkheid (laden bovenop) van te maken.