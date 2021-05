Last van een dipje? Vijf tips volgens de wetenschap om je snel (iets) gelukkiger te voelen

1. Begin de dag met je vervelendste of moeilijkste taak

Had je eergisteren eigenlijk al dat vervelende mailtje moeten sturen? Of moest die ene klus op het werk vorige week al af zijn? Niet meer uitstellen, maar gewoon dóen.

Het lijkt misschien niet logisch om aan een vervelende klus te beginnen wanneer je niet lekker in je vel zit. Toch doen! Je zult namelijk merken dat je je een stuk lichter voelt zodra je die lastige klus hebt geklaard. Hoe dat zit?

Dopamine, ook wel bekend als het gelukshormoon, zorgt ervoor dat je je tevreden en beloond wordt. De aanmaak van dopamine kan volgens Loretta Breuning, auteur van het boek Habits of a Happy Brain, door mensen zelf gestimuleerd worden door vervelende taken toch uit te voeren. Het liefst zo vroeg mogelijk op de dag.

Tip: gaat het om een taak die niet binnen vijf minuten gedaan is? Doe ’m dan in stapjes.

2. Haal tien keer diep adem

Volgens onderzoekers van het Center for Healthy Minds van de Universiteit van Wisconsin-Madison is bewustzijn een van de belangrijkste dingen voor ons mentale welzijn.

Bewustzijn kun je volgens de wetenschappers op een heel simpele en snelle manier bereiken. Hoe? Sluit je ogen en concentreer je op de ademhaling. Wie tien keer heel mindful diep inademt en goed uitademt, zal snel minder gevoelens van stress en angst ervaren.

3. Luister naar een vrolijk liedje

Voel je je moe en uitgeput? Luister naar een vrolijk liedje met lekkere beat. Volgens diverse onderzoeken heeft het luisteren naar vrolijke muziek een soortgelijke werking als mediteren.

Een onderzoek uit 2016 bijvoorbeeld onder ouderen met Alzheimer liet zien dat muziek het gevoel van welzijn verbeterde. Hun humeur kreeg een boost en gevoelens van stress werden minder. Een andere studie heeft bewezen dat baby’s op de Neonatale Intensive Care Unit (NICU) rustig werden als er voor hen werd gezongen.

4. Focus je op de mensen die er altijd voor je zijn

Volgens Loretta Breuning van Habits of a Happy Brain kunnen we niet alleen de aanmaak van dopamine, maar ook van het knuffelhormoon oxytocine stimuleren.

Door te denken aan de mensen die we liefhebben en vertrouwen, wordt volgens Breuning oxytocine aangemaakt. Je kunt nog een stapje verder gaan door niet alleen te denken aan die persoon, maar ook door hem of haar een berichtje te sturen of even te bellen. Je zult je niet alleen snel gelukkiger voelen, maar ook veilig en geborgen.

5. Doe iets goeds voor een ander

Kleine gebaren voor een ander zijn de ultieme boost voor een goed humeur. Maak bijvoorbeeld een klein praatje met de buurman of houd de deur voor een ander open.

Volgens onderzoekers kun je je zelfs al gelukkiger voelen door in gedachten iets kleins voor een ander te doen. De experts van het Center for Healthy Minds zeggen dat het kan helpen om je in te beelden dat je jouw waardering aan je vriend, familielid of collega uit. Door positieve gedachten iemands kant op te sturen, kun je je volgens de onderzoekers zelf ook beter voelen. Het is het proberen waard!