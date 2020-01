Pasjes nu veilig en vindbaar

Cashloos, maar in de meeste gevallen niet kaartloos. Zonder contant geld kom je vandaag de dag een heel eind. Mobiel bankieren via de smartphone neemt een enorme vlucht. Op maar liefst 44 procent van de smartphones in Nederland staat inmiddels een app voor mobiel bankieren.

Toch slepen velen nog noodgedwongen pasjes met zich mee. De kaarten met een barcode, zoals die van de super- of bouwmarkt, kunnen prima in app, echter het rijbewijs, de creditcard en OV-kaart zijn nog niet te digitaliseren.

Gestart met een telefoonhoesje, waarbij de kaarten vrolijk in het zicht bungelen tijdens een gesprek, naar de pasjes achter de telefoon in het normale hoesje en weer terug naar de grote portemonnee, belandde ik enige tijd geleden bij de smart wallet van het Rotterdamse Ekster.

Het in 2015 opgerichte bedrijf verovert met modieus, degelijk en minimalistisch vormgegeven kaarthouders de wereld. Vooral de robuuste trekker om de kaarten tevoorschijn te halen, voelt goed. In de houder zijn de kaarten beschermd tegen elektronisch zakkenrollen (RFID) en mocht de kleine kaarthouder gerold of vergeten worden, dan kun je de Ekster-gps tracker aan de wallet toevoegen.

De tracker is van het merk Chipolo maar uniek gemaakt door Ekster met een zonnepaneel. Na drie uur in de zon heeft de tracker weer genoeg stroom voor twee maanden werk en is vindbaar met je smartphone.

Lenno van Dekken

Plus

Solide kaartmechanisme. Oplaadbare tracker. RFID blokkering.

Min

tekst

Waardering

Prijs

€69 - €100, tracker € 50.