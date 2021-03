In het spoor van de tulp

’Mam, mogen we bij jullie komen? Het is zo koud...” Onze 9-jarige fluistert ons toe vanuit het bovenbed in de camper waarin hij samen met z’n zusje ligt. Een tel later kruipen twee ijsklontjes rillend bij ons onder de dekens. Een geluk bij een ongeluk: de kou had ook ons al gewekt.

Als we een beetje zijn opgewarmd, schuiven we de raamverduistering naar beneden. Vanuit het kingsize camperbed – met gemak groot genoeg voor ons viertjes – kijken we uit over het glooiende landschap van de West-Friese regio Gaasterland. Volgens de verhuurder van de camper een van de mooiste regio’s van Nederland, zo lezen we in de routeomschrijving die we meekregen.

Het gras van camperplaats Mirnserheide, het paradijsje van Hinke en Marcel Postma die ons met open armen ontvangen is wit bevroren, maar de zon kleurt de horizon oranje. Als we naar de wc wandelen, lijkt om zes uur uit de veren zijn ineens niet meer zo erg. Honderden overvliegende ganzen trakteren ons op een luchtshow van steeds veranderende V-formaties en het vrolijke getjilp van de vogeltjes in de verder stille omgeving doet alles even vergeten.

Manlief heeft in de camper ondertussen andere dingen aan zijn hoofd. Het is de tweede nacht dat we bibberend wakker werden omdat de verwarming het niet deed. De eerste nacht dachten we nog dat we een verkeerd knopje hadden ingedrukt, dus we gingen gisteravond met een gerust hart slapen. Maar blijkbaar is er dus iets anders aan de hand. Na grondige bestudering van de camperhandleiding lezen we: gebruik bij winterkamperen propaangas. ’Butaangas’ lezen we op de gastank als we op onderzoek uitgaan.

Aangenaam

De fleswissel – er staat gelukkig ook propaangas in de opslag – biedt direct uitkomst. Het zachte gezoem van de verwarming klinkt als muziek in de oren en snel is het in de camper weer aangenaam warm. Tijd voor ontbijt!

Twee dagen eerder vertrokken we voor een rondje IJsselmeer dat komende maand een van Nederlands grootste schoonheden tentoon zal stellen: oneindige, uitgestrekte bloemenvelden in de mooiste kleuren, wereldwijd beroemd en geroemd.

Verhuurder De Camper Club stippelde de Tulpenroute rond het IJsselmeer uit, die langs een aantal leuke camperplaatsen voert waar je ook buiten het seizoen al prima terecht kunt. Want hoewel camperen het afgelopen jaar vanwege de coronacrisis een vlucht heeft genomen, realiseren veel mensen zich niet dat het ook iets is wat je prima in het (vroege) voorjaar kunt doen, aldus initiatiefnemer Roderick Aalbers.

Onze tulpenroute start in het Noord-Hollandse Slootdorp, waar we op het erf van kwekerij Siem Munsters camperplaats De Tulpentuin treffen, gerund door echtgenote Sandra Munsters. De Noord-Hollandse bevestigt wat we al vermoedden toen we door de polders kwamen aanrijden en de enige kleuren die we zagen, het groen van het gras en bruingrijs van de klei waren. Het is nu, tweede helft maart, nog te vroeg voor tulpen. Daarvoor moeten we zo half april terugkomen.

Maar we gaan hoe dan ook bloeiende tulpen zien, belooft Sandra. Die avond proosten we in ons knusse tijdelijke thuis met een tulpenbiertje uit de boerderijwinkel en gaan we op tijd naar bed, nog geen idee van het feit dat de nacht koud en kort zal zijn. Maar elk nadeel heeft zijn voordeel; vroeg wakker worden geeft de kinderen die ochtend alle tijd om kennis te maken met Arie, het paard dat het volgens de dochter des huizes maar al te gezellig vindt om te worden geknuffeld.

Na het ontbijt met verse eitjes van Sandra’s kippen, klaargemaakt in het compacte, maar comfortabele camperkeukentje, verzamelen we ons met de andere camperaars in de kassen waar Sandra en haar man jaarlijks 8 à 10 miljoen bloemen voor de handel kweken. We leren alles over bijzondere tulpensoorten, verkoop via de veiling en wat er komt kijken bij de kweek van de beste bloemen. Leuk om te weten: wie bij De Tulpentuin logeert, mag er tussen de bloemen tulpenselfies maken.

Krokus

Tulpenselfies zitten er deze trip niet in, maar collega-boer Joost Pennings heeft als een van de weinigen een paar kilometer verderop al een veld met prachtige paarse krokusjes in bloei staan, zo blijkt na een telefoontje van Sandra. Met een pak aan foto’s, een schat aan informatie en een doos vol hyacinten en hoepelroknarcissen (schattig!) vervolgen we na een bezoek aan deze trotse bloemenkweker onze roadtrip.

Via de Afsluitdijk, nog meer Hollands glorie, belanden we aan de andere kant van het IJsselmeer in Friesland. Rijdend langs schilderachtige stadjes en dorpen als Gaast, Hindeloopen, Stavoren en Workum gaan we even terug in de tijd.

Vanaf camping Mirnserheide, waar we ondanks de koude nacht die we eerder beschreven genieten van de omgeving en de gastvrijheid, rijden we door voor het laatste deel van onze tocht. Op naar de bollenvelden van Flevoland!

Het contrast tussen het glooiende Gaasterland met de vlakke, strak gelijnde Noordoostpolder waar we een half uurtje later rijden, kan bijna niet groter zijn. Wie niet op de hoogte is van de geschiedenis van Nederlands jongste provincie, zou de oneindige rechttoe rechtaan-wegen saai kunnen noemen, helemaal nu er van de kleurige tulpenpracht nog weinig is te zien.

Maar praat vijf minuten met gastvrouw Gesina van camperplaats Afslag Nagele en je bekijkt het met hele andere ogen. „Bedenk allereerst dat alles, zover je kunt kijken, pas in 1942 is drooggelegd. Tot die tijd was dit letterlijk de zeebodem”, aldus de Nagelse. „Vervolgens is de hele polder op de tekentafel ontworpen. Zoveel land per boerderij, de afmetingen per schuur afgesteld op de grootte van de boerderij.”

„De rechte lijnen om zo efficiënt mogelijk te kunnen boeren, twaalf dorpen met elk drie soorten scholen en drie kerken zodat er een goede afspiegeling van de Nederlandse samenleving zou zijn. Boeren moesten aan strenge eisen voldoen om in aanmerking voor een eigen boerderij te kunnen komen. Fascinerend hoe het tot in de puntjes is uitgedacht.”

Fascinerend

Dat is het zeker. Net zoals het fascinerend is hoe we in vier dagen met nooit verder dan zestig kilometer rijden zoveel verschillende gezichten van Nederland hebben gezien. Zoveel schoonheid en dan staan de tulpen nog niet eens in bloei!

Die laatste nacht in de Noordoostpolder worden we wakker van het gezellige getik van de regen op het dak. We draaien ons nog een keertje om in de camper die deze nacht eindelijk heerlijk warm is gebleven.