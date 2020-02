Familierecept: ei met een trucje

„En dat was dus het spelletje dat hij voor het ontbijt altijd een paar extra eieren kookte. Als onze dochter dan haar ei op had, nam hij de schil, toverde wat en deed nieuw ei in het eierdopje.

Kleinzoon Tim gniffelde na een paar dagen: „Oma, wil je helpen, ik weet een leuke grap met een ei voor opa.” Ik voelde hem al aankomen. Mijn dochter had de truc met het ei natuurlijk al aan haar zoon doorgegeven.

En zo toverde opa met grote gebaren op zondagmorgen een nieuw ei, en toverde Tim tegelijk een ei voor opa. Die blik van opa zullen we nooit vergeten. De hele heerlijke vakantie hoefden we maar ’ei’ tegen elkaar te zeggen om het uit te proesten.”

Wat een heerlijk verhaal weer! Dank mevrouw Van Weelde! En als recept een ander ei met een truc.”

Nodig voor vier personen

400 gr half-om-half gehakt, 4 eetl havervlokken, 1 rauw ei, nootmuskaat, tijm, peper en zout naar smaak. Vier gekookte klein eieren. Boter om in te bakken.

Bereiding

Meng half-om-halfgehakt met havervlokken, een ei, een beetje nootmuskaat, tijm, peper en zout.

Kook de eieren net gaar. Laat ze goed schrikken. Pel ze en vouw het gehakt om de gekookte eieren. Haal door wat bloem. Bak de eieren in boter rondom bruin, scheutje vocht erbij, met de deksel erop nog vijf minuten stoven.

Over toveren met eieren gesproken! Als je het goed doet, loopt het eigeel nog als je de bal opensnijdt.

Is er in uw familie ook een gerecht met een bijzonder verhaal? Stuur het recept en verhaal naar [email protected]