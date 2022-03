Fascinerend: zo slapen vogels tijdens hun voorjaarstrek

Premium Binnenland

Oud-docent ontfermt zich over afgeschreven, kreupel geitje

Het vier weken oude melkgeitje Judith als variant op de vertelling van het lelijke eendje. Dit lieflijke sprookje voltrekt zich momenteel in het Gelderse Oosterhout bij oud-agrarisch docent Johan den Hartog (72). „Ze dartelt overal in huis achter me aan!”