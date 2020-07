Familierecept: vurige uitsmijter

Wij moeten altijd nog zo lachen als we in Duitsland Strammer Max zien staan. En van wat we begrijpen, betekent het ook precies wat je zo denkt. Max in de betekenis van jongeheer of het mannetje, zeg maar, en Stramm in de houding. Komt door het ei, zeggen ze. Toen mijn oudste zoon werd geboren hadden we een van origine Duitse vroedvrouw. Het kind werd laat in de nacht geboren en ze was er lang bij. Toen ik om vijf uur blij met kleine in de kleine in mijn armen lag, hoorde ik haar aan mijn man vragen of hij een Strammer Max voor haar kon bakken. Hij wist precies hoe dat moest, ja. Zijn versie was altijd met een heleboel gedroogde chili. Even later kwam ze binnen en keek ze er behoorlijk stram bij. Moet ik nog zeggen dat onze zoon de voornamen Lex Max heeft. En hij voor zijn vakantiebaantje werkte als uitsmijter?

Josine de Raaf, Nijmegen

Recept Hollandse Vurige Max

Nodig:

- klont boter

- 4 salieblaadjes

- 2 eieren

- ¼ theel chilivlokken

- zeezout en peper

Bak in de olie de salieblaadjes uit. Haal uit de ban. Die twee eieren in de pan. Bak ze snel knapperig aan de randjes. Strooi er salie en chilivlokken over, een klein beetje zout. Oh, het het brood toasten of nog beter, ook even bakken.