Wauw! Dit zijn de mooiste tuinen ter wereld

Kunstige constructies

Al sinds 1871 zijn de Kenrokuen tuinen in Japan een attractie. De naam betekent letterlijk Tuin van de zes sublimiteiten, verwijzend naar ruimtelijkheid, afzondering, kunstmatigheid, oudheid, overvloedig water en weidse vergezichten, volgens de Chinese landschapstheorie de zes essentiële kenmerken voor de perfecte tuin. Een van de bijzondere bomen is de Karasaki Pine, geroemd om zijn wijd uitlopende takken. Om deze in de winter tegen hevige sneeuwval te beschermen, wordt een eeuwenoude touwconstructie toegepast die de bomen tegelijkertijd een bijzondere elegante en kunstige uitstraling geven.

Levenswerk

Chateau de Villandy, Frankrijk Ⓒ getty images

Chateau de Villandry dat uit de vroege 16e eeuw stamt, kende door de eeuwen heen veel verschillende gezichten. Arts Joachim Carvallo maakte er vanaf 1906 zijn levenswerk van om het kasteel aan de Loire met zijn bijbehorende tuinen in de oorspronkelijke renaissancestijl te herstellen. Met succes: het kasteel en zijn adembenemende 16e-eeuwse tuinen maken inmiddels deel uit van het Franse historisch erfgoed.

Bekijk ook: 5x de mooiste zwembaden ter wereld

Droom van een dame

Butchart Gardens, Canada Ⓒ 123rf

Wat ooit een cementgroeve was, werd door het Canadese echtpaar Butchart begin 20e eeuw omgetoverd tot een van de mooiste tuinen van Canada. Jennie Butchart droomde van een mooie plek voor zichzelf en voor anderen om te bezoeken. De ’Sunken Garden’ is de beroemdste attractie van de Butchart Gardens, gebouwd op de oude kalkstenen afzettingen van de groeve. De tuin strekt zich uit over 55 hectares en huist miljoenen perkplanten in meer dan 900 soorten. Vijftig hoveniers zijn fulltime bezig om de tuin te onderhouden die onder meer uit een Japanse en een Mediterrane tuin bestaat.

Miljoenen bollen

De Keukenhof, Lisse Ⓒ 123rf

Al in de 17e eeuw beschikte Kasteel Keukenhof over een groots landgoed. De dieren, planten en kruiden uit het gebied werden gebruikt om het hof te voeden, vandaar de naam. In 1857 werd de tuin ingericht door de beroemde archtitect Zocher, ook verantwoordelijk voor het Amsterdamse Vondelpark. De Keukenhof in zijn huidige vorm stamt uit 1949 toen er een bloembollententoonstelling werd ingericht. Elk jaar zijn er 7 miljoen bolgewassen te zien.

Bekijk ook: 7 x wereldsteden en hun bijnamen

Oase in de stad

Jardin Majorelle, Marrakesh Ⓒ getty images

Kobaltblauwe gebouwen en 300 exotische plantensoorten kenmerken de bijzondere Jardin Majorelle in Marrakesh. Kunstschilder Jacques Majorelle werkte bijna veertig jaar aan de landschapstuin met planten uit vijf continenten zoals cactussen, jasmijn, kokospalmen en bougainville. Na de dood van Majorelle in 1980 raakte de tuin in verval, maar de Franse modeontwerper Yves Saint Laurent redde het huis en de tuinen waar hij tot aan zijn dood in 2008 woonde. De tuin valt tegenwoordig onder een stichting en is nog altijd open voor publiek.

Oogverblindend

Villa d’Este, Italië Ⓒ getty images

De 16-eeuwse renaissancetuinen van Villa d’Este in het Italiaanse Tivoli zijn een van de eerste giardini delle merviglia; tuinen der wonderen. Meer dan honderd (!) fonteinen en sierlijke beelden vormen de basis van de oogverblindende groene weelde. Om de tuin met al zijn fonteinen van voldoende water te voorzien, werd zelfs een rivier omgelegd. Villa d’Este stond model voor de ontwikkeling van vele Europese tuinen.