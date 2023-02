Kleding inpakken voor de wintersport: tips voor de beginner

Een wintersport vergt de nodige voorbereiding. De fervente skiër weet inmiddels wel wat hij in moet pakken, maar wie voor het eerst op skivakantie gaat kan misschien wel wat hulp gebruiken. Een paar tips.

Laagjes, laagjes en nog eens laagjes

In de sneeuw wil je natuurlijk warm blijven, maar je wil ook niet badend van het zweet de piste af gaan. Door de juiste laagjes aan te trekken kun je ervoor zorgen dat je warm blijft en dat zweet wordt afgevoerd. Bovendien kun je op die manier comfortabel in beweging blijven.

Het zogenaamde 3-lagen systeem is onder de fervente skiërs een begrip. Trek eerst een goede onderlaag (thermo-ondergoed) aan en vervolgens een isolatielaag zoals een trui of vest van fleece. Daaroverheen draag je dan nog een beschermende buitenlaag: een jas of softshell. Is het een warme dag? Ga dan voor een iets dunnere tussenlaag.

Wind- en waterdicht

Het is belangrijk dat de buitenste laag (je broek en jas) goed wind- en waterdicht maar tegelijkertijd ook ademend is. Koop je nieuwe kleding in de winkel? Laat je dan goed adviseren door iemand die er verstand van heeft. Leen je skikleding? Dubbelcheck dan bij je vrienden en familie of de jas en broek de laatste keren dat zij het gebruikten wel inderdaad wind- en waterdicht waren.

De juiste maat

Dit klinkt misschien als een open deur, maar zorg ervoor dat de kleding die je meeneemt, past als een jas. Niets is zo vervelend als een jas of broek die veel te groot of te klein is terwijl je op de piste staat. Kleding die niet goed past is niet bevorderlijk voor je bewegingsvrijheid.

Vraag jezelf ook af of de kleding die je aantrekt niet te zwaar is, maar juist lekker licht. Je glijdt makkelijker en comfortabeler de berg af in lichte kleding.

Sokken en handschoenen

Onmisbaar in de sneeuw: warme handschoenen die goed passen én waterdicht zijn. Wie snel koude handen krijgt, kan eventueel ook kiezen voor wanten. Je kunt onder je handschoenen of wanten eventueel ook dunne binnenhandschoentjes dragen die ervoor zorgen dat je handen niet gaan zweten.

Denk ook aan een skibril en skisokken die (uiteraard) goed passen. Zijn je sokken te ruim, dan bestaat de kans dat je gaat schuiven in je skischoenen en dat kan weer zorgen voor blaren. Te kleine sokken kunnen dan weer zorgen voor koude voeten omdat je bloedsomloop wordt afgekneld. Het is overigens niet verstandig om twee paar sokken over elkaar heen aan te trekken.

Ga het liefst voor sokken van merinowol, die blijven het langst fris.

Veilig

Veiligheid voorop! Een skihelm voor volwassenen is bijna nergens verplicht, toch is het verstandig om er wel één te dragen. Mocht je hard vallen, dan kan een skihelm de kans op ernstig letsel verkleinen. Geen nood als je niet in het bezit bent van een skihelm: op de wintersportbestemming is er in de meeste gevallen wel een te huur.

Praktisch

Tot slot: natuurlijk is het leuk als je er een beetje knap bijloopt in de sneeuw, maar onthoud dat het veel belangrijker is dat je kleding functioneel en praktisch is.