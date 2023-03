Je schoenen uittrekken in het vliegtuig? Doe maar liever niet

„Houd je schoenen aan in het vliegtuig”, zo adviseert een steward aan website Insider. Volgens de medewerker van een grote Amerikaanse luchtvaartmaatschappij heeft dat alles te maken met hygiëne.

Volgens de steward is het op zich niet zo’n probleem als je met enkel je sokken aan of met blote voeten in je stoel zit, maar in de rest van de cabine en vooral in het toilet is het wel zo slim om je schoenen aan te hebben. „Ik zie regelmatig passagiers op blote voeten door het vliegtuig lopen. Wat je op de vloer van de wc ziet liggen, is meestal geen water”, zo luidt de waarschuwing.

Gepaste kleding

Een stewardess van vliegmaatschappij van Delta adviseert daarnaast om gepaste kleding te dragen. Ga dan vooral voor laagjes omdat het fris kan zijn in het vliegtuig. Dekentjes zijn niet altijd beschikbaar. „Of je nu naar het Caraïbisch gebied vliegt of naar de Zwitserse Alpen: houd met je kleding rekening met de reis en niet zozeer met de temperatuur op je bestemming. Wij stewards en stewardessen worden er gek van als passagiers in een korte broek aan boord stappen en vervolgens klagen dat ze het koud hebben.”