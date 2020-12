Jan rijdt in een Hillman Super Minx: ’Met 80 km/uur is de remweg 64 meter’

Eigenaar: Jan van Schagen (72), gepensioneerd eigenaar timmerbedrijf

Auto: Hillman Super Minx Mark II Saloon

Bouwjaar: 1965

Geschatte waarde: 6.000-7.000 euro

Motor: 1,6-liter viercilindermotor, 63 pk

„Ik heb mijn hele leven oude Engelse auto’s gereden, van een Austin Cambridge tot een Ford Cortina. Als 15-jarig jochie maakte de Hillman Super Minx grote indruk. Bijna twintig jaar later kon ik er zelf een kopen. Van de eerste eigenaar.

De officiële naam is Hillman Super Minx Mark Two Saloon. De Super Minx is de luxere versie van de Minx en Mark Two wil zeggen dat het om een verbeterde versie gaat. Voor een auto uit 1965 verkeert hij in een ontzettend goede staat. De witte lak is origineel. De blauwe lak is opnieuw gespoten in de juiste kleur. Ik vind de ronde vormen en het chroomwerk erg mooi en details zoals de parkeerverlichting in de halve maantjes boven de koplampen. Het interieur is bekleed met skai en er zit een kaartleeslampje in. Prachtig. Er zit zelfs een handslinger bij waarmee je de motor kunt aanslingeren.

Vroeger was het onze dagelijkse auto. ’Jan met de Hillman’, zo stond ik bekend. Tegenwoordig rijden we er alleen voor de hobby mee. Als je 80 rijdt, is de remweg 64 meter, dus je moet defensief rijden. Helemaal als we met onze De Roeck-caravan uit 1963 op stap gaan. De caravan is nog zeldzamer dan de auto, want er zijn er maar 20 van gemaakt. Bij een beetje tegenwind kom je bijna niet vooruit of voelt het alsof je omver wordt geblazen. We rijden er alleen mee als het windstil is.

Gelukkig is mijn vrouw Lia ook enthousiast. Ondanks de tekortkomingen van auto en caravan genieten we volop. We hebben ook een modernere auto en caravan uit begin jaren 70, maar deze combinatie is uniek.”